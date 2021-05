Israelske luftangreb rammer stor bygning: Huser medier i Gaza

Et luftangreb fra israelske styrker lørdag smadrede en bygning, der rummer flere internationale medier

Et luftangreb fra israelsk hånd har lørdag ramt og ødelagt en bygning i Gaza, der rummer flere store medier, herunder de internationale medier som The Assosicated Press og Al Jazeera.

Det oplyser AP.

Der er endnu ingen meldinger om tilskadekomne, men AP og Al Jazeera havde kort forinden angrebet, fået besked på at forlade bygningen, fordi bygningen ville blive bombet.

Ifølge AP var det ejeren af bygningen, Jawwad Mahdi, som blev ringet op af de israelske militær, hvor han fik beskeden om, at han skulle evakuere bygningen.

Han havde en time til at sikre, at alle havde forladt bygningen.

Ifølge AP er angrebet et forsøg på at lukke munden på de medier, der rapporterer fra området.

Israel mener, bygningen er et legitimt mål

Angrebet fik bygningen på 12 etager til at styrte sammen i en gigantisk støvsky. Det er ifølge AP ingen forklaring på, hvorfor bygningen skulle angribes.

En lille time efter angrebet har Israels militær (IDF) udsendt en række twitter-opslag på deres officielle Twitter-konto, hvor de beskriver, hvorfor bygningen var et legitimt mål.

De skriver, at Hamas har forvandlet beboede områder i Gaza til militærposter, hvor de ifølge israelsk militær bruger høje bygninger til efterretningsarbejde, at planlægge angreb og kommando og kommunikation.

'Når Hamas bruger en høj bygning til et militært formål, bliver den et lovligt militært mål,' skriver IDF.

IDF skriver også, at alle fleretagers bygninger, der er blevet bombet, har været brugt til militære formål.

Flygtningelejr bombet

Tidligere på dagen havde et andet israelsk luftangreb ramt en tæt befolket flygtningelejr i Gaza, hvor mindst 10 personer fra en palæstinensisk familie blev dræbt. Størstedelen af de dræbte var børn.

De seneste tal fra palæstinensiske sundhedsmyndigheder i den Hamas-kontrollerede Gazastribe viser, at mindst 126 er dræbt, herunder 31 børn, og 950 er såret, siden konflikten eskalerede mandag.

Israel har siden da ramt 800 mål i Gaza, herunder et større angreb fredag mod et tunnelnetværk, som Hamas-bevægelsen har gravet ud under boligområder.

Mere end 2000 raketter er blevet affyret mod Israel siden mandag. I samme periode har mindst otte mennesker, inklusive en dreng, mistet livet på israelsk side. Mere end 560 er desuden såret.