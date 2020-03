ISS sender 1500 ansatte hjem uden løn

1500 ansatte i ISS i Danmark er på grund af coronakrisen hjemsendt i 14 dage uden løn.

Det sker, selvom servicekoncernen kan få refunderet op mod 90 procent af lønudgifterne fra regeringens hjælpepakke om lønkompensation.

I stedet skal de 1500 ISS-medarbejdere inden for især rengøring og kantinedrift nu søge om dagpenge eller kontanthjælp.

Det skriver DR.

4690 virksomheder har ellers kunnet sende medarbejdere hjem med løn, men Dansk Industri og 3F indgik en aftale, inden hjælpepakken kom til.

Og det er den aftale, som ISS læner sig op ad.

- Vi har benyttet os af de pakker, der har været til rådighed for os under behørig hensyntagen til, at vi skal sikre arbejdspladserne på den lange bane og mellemlange bane, samtidig med at vi skal komme så nådigt igennem for vores medarbejdere som muligt, siger ISS-direktør Flemming Bendt til DR Nyheder.

I weekenden udløber aftalen mellem Dansk Industri og 3F, og først da vil medarbejderne blive sendt hjem med løn.

3F opfordrer virksomheder til at benytte sig af hjælpepakken i stedet og kalder det, at ISS sender medarbejdere hjem uden løn, for umoralsk.