It-ekspert: Forvent flere cyberangreb i dag

Hackergruppen Anonymous Sudan har påtaget sig ansvaret for en række angivelige cyberangreb mod danske lufthavnes hjemmesider, som onsdag morgen har været ramt af nedbrud.

Og ifølge en ekspert i it-sikkerhed kan vi forvente, at hackergruppen vil forsøge at ramme flere danske mål onsdag.

- Vi kan allerede nu se, at Anonymous Sudan truer med flere angreb, så vi kan godt forvente, at der sker mere i dag: både mod Danmark og Sverige, siger Steffen Friis, der er it-ekspert ved cybersikkerhedsfirmaet Vipre Security, til Ekstra Bladet.

Københavns Lufthavns hjemmeside har været ramt af nedbrud onsdag formiddag. Foto: Skærmbillede

Ekstra Bladet har været i kontakt med Center for Cybersikkerhed, der endnu ikke kan oplyse, om der er en sammenhæng mellem nedbruddet og truslen fra hackergruppen.

Københavns Lufthavns presseafdeling oplyser, at man arbejder på at løse problemet med nedbruddet, men man kan endnu ikke forklare, hvad årsagen er.

Uregelmæssighederne på hjemmesiden betyder, at nogle kan komme ind på hjemmesiden, mens andre ikke kan.

Det er endnu ikke bekræftet officielt, at der er tale om hackerangreb.

Koranafbrændinger

Allerede i går varslede Anonymous Sudan, at man ville gå efter danske mål. Gruppen hævder, at angrebene sker som et modsvar på de koranafbrændinger, der har fundet sted i Danmark og Sverige.

Og onsdag morgen skrev hackergruppen på det sociale medie Telegram, at lufthavnene var første mål.

’Godmorgen, Danmarks lufthavne bliver vores første mål. Vi lancerer angrebet om 30 minutter,' skrev gruppen.

Flere af lufthavnene har været nede, mens andre har fungeret normalt.

Steffen Friis fra Vipre Security forklarer til Ekstra Bladet, at Anonymous Sudan intet har at gøre med den kendte hackergruppe Anonymous.

Han følger gruppens kommunikation på diverse internetplatforme, og gruppen skriver, at de går efter at lave 'massive angreb'.

- Det er samme strategi, som blev brugt mod SAS, som resulterede i, at adskillige pasnumre og oplysninger blev blotlagt for andre brugere og måske endda angriberne.

SAS blev ramt af et cyberangreb for en uge siden. Anonymous Sudan tog ansvaret, men ingen officielle kilder har bekræftet det.

SAS blev i sidste uge ramt af et cyberangreb. Arkivfoto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Danmark er dårligt rustet

Eksperter har tidligere over for Ekstra Bladet slået fast, at Danmark er dårligt rustet til at modstå cyberangreb mod vores kritiske infrastruktur.

Samme holdning deler Steffen Friis.

- I den situation, vi er i nu, hvor Rusland også åbent snakker om deres rolle i cyberangreb, er det vigtigt, at virksomheder sørger for at søge ekspertise inden for de forskellige områder, man kan rammes, og får en gennemgang af, hvad der kan gøres, siger han.

