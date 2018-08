IT-koks: Derfor går lønnen først ind på mandag

IT-kaos hos Nationalbanken gør, at en del danskere først får deres løn ind på bankkontoen på mandag

Nogle danskere må med al sandsynlighed undvære penge helt indtil mandag, vurderer pengeinstitutternes it-partner, BEC.

Det skriver DR.

Løn, uddannelsesstøtte og pension har været forsinket på grund af et it-koks i Nationalbanken. Første melding gik på, at pengene ville gå ind på folks bankkonto i løbet af fredag formiddag.

Men der er fortsat nogen, der venter.

Det oplyser Simon Gabrielsen, der er direktør for Kommunikation og Sekretariat hos pengeinstitutternes it-partner BEC (Bankernes EDB Central).

- Der er en række overførsler, som var forsinket i morges. Mange af dem er gennemført, men der er også nogle, der er fejlet, som derfor ikke er nået videre til kunderne. En stor del af det er lønudbetalinger, og det arbejder vi på højtryk for at løse, siger direktøren til DR.

Nationalbanken havde natten til fredag problemer med sit it-system. Problemet syntes løst fredag morgen. Men så er der opstået en følgefejl. Hvordan den er opstået er fortsat uklart.

- Vi er kede af fejlen, og vi undersøger alle de muligheder der er, for at vi kan få de penge overført, vi ligger inde med, som skal sendes andre steder hen, siger Simon Gabrielsen.

DR har været i kontakt med 100 personer, som fortsat venter på at få løn. Fra Spar Nord oplyses det, at cirka 1000 bankkunder er berørt af it-fejlen.

BEC leverer it-løsninger til en række danske banker. Det er derfor alene kunder i disse banker, som risikerer at måtte vente på løn indtil på mandag.

Men da BEC også har betalinger, som endnu ikke er blevet overført til de andre bank-it-leverandører, kan personer, der ikke er kunde i et af de pengeinstitutter, som BEC driver it for, være ramt.

Disse banker kan være berørte De er Nykredit Bank, Spar Nord, Arbejdernes Landsbank, Handelsbanken, vestjyskBANK, Danske Andelskassers Bank, Den Jyske Sparekasse, GrønlandsBANKEN, Fynske Bank, Lollands Bank, Salling Bank, Lægernes Bank, Totalbanken, Møns Bank, PenSam Bank, Merkur Andelskasse, Hvidbjerg Bank, Frørup Andelskasse, Andelskassen Fælleskassen, Faster Andelskasse, Frøslev-Mollerup Sparekasse og Københavns Andelskasse.

