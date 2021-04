IT-nedbrud hos testudbyder: Længere ventetid på svar

Copenhagen Medical, der har 42 testcentre i Region Hovedstaden oplevede fredag et IT-nedbrud, der gjorde, at de er nødt til at bruge et manuelt system.

Omkring klokken 19.30 var IT-systemerne igen oppe at køre, men på grund af nedbruddet kan der stadig være kø ved teststederne og længere ventetid på svar på denne fredag, hvor mange nok har planlagt en tur på restaurant eller bar.

- Præcis hvor lang tid folk kommer til at vente på deres testsvar, kan jeg desværre ikke sige, blandt andet fordi vi har så mange forskellige steder, men det tager bare lidt længere tid lige nu, sagde Trine Baadsgaard, der er presseansvarlig i Copenhagen Medical om IT-nedbruddet.