It-nedbrud i testcentre: 6000 coronatests forsvundet

6000 coronatests er gået under radaren efter et større svigt i datacentrenes it-system i weekenden.

Det bekræfter Statens Serum Institut over for Ekstra Bladet.

Alle testene skal nu i stedet klares manuelt, fortæller Statens Serum Institut. Det tager ifølge deres pressetjeneste halvandet minut pr. prøve, og der er 6000 af dem.

Det løber rundt regnet op i 9000 minutter eller 150 timers arbejde. Statens Serum Instituts pressetjeneste oplyser, at de gik i gang med rugbrødsarbejdet mandag morgen, hvor de opdagede it-nedbruddet. De meddelte også, at alle de involverede burde have fået besked.

Fik ikke information

Dog havde en af weekendens testede, Nina Marie Ericsson, ved femtiden tirsdag fortsat hverken fået genindkaldelse eller nogen form for besked om, hvad der var blevet af hendes test. Det på trods af, at man med længder havde overskredet den lovede svartid på 30 timer.

Hun fik selv taget sin test lørdag eftermiddag.

- Min største anke er sådan set, at man ikke har fået nogen form for information fra dem, siger hun til Ekstra Bladet.

Nina Marie Ericsson. Foto: Privatfoto

Kan lige så godt bestille en ny

Da hun af mangel på bedre alternativer gik ud for at få foretaget en ny test tirsdag, var de ansatte i teltet ikke klar over, at der havde været et it-nedbrud, men bekræftede, at hun langtfra var den eneste, der ikke havde fået svar.

'Jeg fortalte personalet i testcentret, at jeg var blevet testet i lørdags og manglede svar. De sukkede dybt og fortalte, at jeg langtfra var den første, der havde sagt det. De vidste ikke, hvad der var sket,' forklarede hun indledningsvis i en mail til Ekstra Bladet.

Det var heller ikke muligt at få ekspresbehandlet sin nye test, lød det. Det udeblivende svar kom særlig ubelejligt for Ericsson, da hun havde planlagt at tage på ferie mandag aften klokken 19.

'Så nu tager mine venner på ferie uden mig,' afslutter hun.

Kede af forsinkelserne

Tirsdag præciserer direktør for Testcenter Danmark Anne-Marie Vangsted overfor Ekstra Bladet, at svartiden hurtigt vil kunne snige sig op på fire-fem dage.

Så man kan lige så godt bestille en ny, er rådet nu til de ventende.

'Vi er kede af forsinkelserne, for nogle kan komme til at vente både fire og fem dage på et svar. Vores bedste bud er, at hvis man har brug for et hurtigere svar - for eksempel fordi man skal ud at rejse - så bestil en ny tid. Vores svartider er normalt omkring 30 timer,' skriver Anne-Marie Vangsted i en mail.

Ekstra Bladet har ikke kunnet få en kommentar til, hvorfor Nina Marie Ericsson på tre dage fortsat ikke har modtaget besked.