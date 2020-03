IT-sikkerhedsekspert: Sådan stopper du cybersvindlere

Der sker lige nu igen en stigning i falske mails og falske hjemmesider, fordi frygten for corona misbruges til at få folk til at udlevere personlige oplysninger.

Derfor videochattede sikkerhedseksperten Leif Jensen fra it-firmaet ESET i dag i Ekstra Bladets Helpdesk for at give danskerne sine bedste råd til at undgå og ikke mindt gennemskue de IT-kriminelles intensiverede hackerangreb.

- Man skal starte med sig selv og så skal man altså være mere kritisk end normalt.

- For lige nu bruger de kriminelle det, at vi sidder der hjemme og arbejder for vores virksomhed, samtidig med at vi har lyst til at læse alt, der handler om corona.

- Vi er derfor ikke så kritiske lige nu og klikker ind på det meste, forklarede Leif Jensen undervejs.

Firmaerne har et kæmpe ansvar for at beskytte deres systemer bedre, når mange ansatte pludselig sidder på et usikkert hjemmenetværk, mener Leif Jensen fra cybersikkerhedsfirmaet ESET. Pr-foto

Fakta om svindlernes metode 'Phishing' Phishing er et internetfænomen, og en af de mest hyppige måder at svindle på nettet.



Svindlerne forsøger at franarre godtroende internetbrugere eller virksomheder personoplysninger, herunder brugernavn, adgangskode, kreditkort eller netbanksoplysninger. Det sker typisk ved at brugeren får tilsendt en e-mail eller en direkte besked på Twitter, mail, eller SMS, hvis indhold forsøger at få brugeren til at indsende sine oplysninger pr. e-mail eller klikke ind på en falsk internetside, der ligner f.eks. bankens. Det kan ligne at mailen er afsendt fra et socialt medie, din bank, eller en person fra modtageres adressekartotek.

Tag test på nettet

Ligesom med corona-virussen, hvor vi bliver hjemme og holder afstand til hinanden, skal vi lære at begå os, når der er fare på færde i den digitale verden, mener Leif Jensen.

Problemet er nemlig, at det er de færreste der aktivt opsøger informationer om, hvordan man beskytter sig selv mod angreb på internettet.

- Det er en rigtig god ide, at tage den test der ligger på sikkerdigital.dk. Man får set de rigtige eksempler på svindel, så man nemmere kan genkende dem, når man selv modtager dem.

- Desuden skal man spørge en ven, hvis man er i tvivl og tag en dyb indånding, før du klikker på noget. For svindlerne vil have dig til at gøre noget i en fart.

IT-sikkerhed i skolerne

Leif Jensen har i flere år været fortaler for, at IT-sikkerhed bliver en del af pensum i folkeskolerne. Han har også været gæstelærer rundt omkring i landet, hvor han har undervist børn og unge i IT-sikkerhed.



- Der skal mere undervisning i IT-sikkerhed på folkeskolerne, fordi folk ikke ved nok om det.

- Når jeg har haft fornøjelsen af at være gæstelærer på diverse folkeskoler, giver de unge og børnene også udtryk for at de gerne vil lære mere om emnet.

- Hvis vi får det på skoleskemaet, kan det også være vi kan vinde ved at børnene skoler deres forældre i, hvordan man skal begå sig på nettet.