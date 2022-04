It-system giver panderynker

4,3 millioner danskere har sagt ja tak til at få digital post fra det offentlige. Men der sidder stadig nogle derude, som ikke ved, hvor deres vigtige breve bliver af

21. marts gik det nye digitale it-system Digital Post i luften, men der stadig forvirring i forhold til, hvordan man får sine digitale breve fra det offentlige derfra.

Det er muligt at modtage sin digitale post gennem Digital Post-appen, borger.dk, mit.dk eller e-Boks. Sidstnævnte er den platform, som flest danskere bruger, da e-Boks samler digital post fra både offentlige og private instanser.

Men det er også her, der kan være en del forvirring.

93 procent har sagt ja

93 procent af de danskere, som gør brug af e-Boks, har allerede givet samtykke til at få adgang til den offentlige postkasse.

Men e-Boks får stadig henvendelser fra borgere, der ikke ved, hvor posten fra det offentlige er forsvundet hen.

- Når noget bliver ændret, afføder det en del henvendelser fra borgerne, som vi forsøger at hjælpe på bedste vis, siger Susanne Søndahl Wolff, der er kommunikationsdirektør hos e-Boks.

Det kan du gøre

Hvis du vil fortsætte med at bruge e-Boks til at modtage digital post fra det offentlige, skal du huske at trykke 'Ja Tak', når du logger ind på telefonen. Hvis du er på din computer, skal du trykke på 'Tilmeld'-knappen.

Sådan giver du samtykke til, at du stadig vil modtage offentlig post som regninger fra dine børns institutioner eller breve fra hospitalsvæsnet.

- Man kan også afinstallere appen på telefonen og installere den igen. Man mister ikke sin post, lyder det fra Susanne Søndahl Wolff fra e-Boks.

Hvis man logger på e-Boks-appen på sin telefon, kan man scrolle ned til 'Dit Plus', hvor der står en serviceinformation med en guide til, hvordan du får digital post fra det offentlige.

Her er lidt hjælp til at få adgang til Digital Post. Grafik: Petra Akullu Møller, Ekstra Bladet

Post kan forsvinde

Hvis du har givet dit samtykke til Digital Post, men stadig ikke kan se breve fra det offentlige, kan der være en mulig forklaring.

- Der har været nogle driftproblemer med den nye offentlige digitale løsning. Hvis den går ned, kan det betyde, at breve fra det offentlige ikke bliver vist i indbakken, siger Susanne Søndahl Wolff fra e-Boks.

- De dukker dog op, når løsningen er oppe igen.