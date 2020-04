Italien beder Danmark om hjælp

Italien har anmodet Danmark om hjælp i den aktuelle coronakrise. Det fortæller udenrigsminister Jeppe Kofod (S), som 'på ingen måde vil afvise', at man kommer til at imødekomme ønsket.

Udenrigsministeriet modtog den officielle henvendelse onsdag aften, oplyser ministeren.

- Hvorvidt vi har mulighed for at bidrage, vil helt afhænge af en konkret vurdering fra de relevante myndigheder, siger Kofod.

Udenrigsministeren vil ikke gå i detaljer med henvendelsen. Men den drejer sig om både 'materiel og sundhedsfaglige kompetencer'.

Jeppe Kofod tilføjer, at regeringen anser det for afgørende, at man ikke underminerer evnen til at bekæmpe coronapandemien i Danmark:

- Det vil jeg gerne understrege helt klart.

I Europa har Italien været det land, som er værst ramt af coronavirus, der brød ud i Kina i slutningen af 2019, og som nu findes over stort set hele kloden.

Italienerne har råbt om hjælp længe - både økonomisk og sundhedsfaglig støtte.

Landet har også fået - og får - støtte, blandt andet fra Tyskland, men det er ikke tilstrækkeligt. Tyskland har taget imod kritisk syge italienere, som er flyttet til hospitaler forskellige steder i Tyskland.

Henvendelsen fra Italien til Danmark er den første konkrete henvendelse fra et andet land til Udenrigsministeriet under den aktuelle krise, oplyser ministeren.

- Vi tager enhver anmodning om hjælp fra andre lande dybt alvorligt. Jeg vil selvsagt bede de relevante myndigheder om at vurdere, om der er kapacitet til at hjælpe på nogen måde, siger Jeppe Kofod.

Førsteprioriteten er dog, siger han, at man det ikke koster i forhold til at kunne 'behandle kritisk syge danskere'.

- Men jeg vil på ingen afvise, at Danmark kan komme til at bidrage på den ene eller den anden måde, hvis der viser sig at være ledig kapacitet. Det er så for tidligt at sige noget konkret om, siger Jeppe Kofod.

Vurderingen fra danske sundhedsmyndigheder er, at man fortsat ikke har set toppen af pandemien.