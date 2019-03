Italien foran overraskende import

Vin, pizza og olivenolie er næsten synonym med det italienske køkken.

Men sidstnævnte risikerer i den nærmeste fremtid slet ikke at udgøre rygraden af det italienske cuisine. I så fald skal den fremover importeres.

Produktionen af olivenolie er nemlig faldet så drastisk, at støvlelandets primære kulinariske eksportvare i fremtiden formentlig bliver en importvare.

Ekstremt vejr i Italien betyder, at produktionen af de dyrebare madlavningsdråber er på sit laveste niveau i 25 år. I 2018 er produktionen således faldet med hele 57 procent, hvilket har kostet de pressede olivenbønder tæt på ti milliarder kroner.

I februar blev millioner af oliventræer angrebet af den dræbende bakterie Xylella Fastidiosai rundt om i Italien. Foto: Ritzau Scanpix

Flere sammenhængende dage med frost, lange perioder med regn, kraftig vind og en tør sommer er skyld i den hastigt nedadgående produktion.

Det mener professor Riccardo Valentini, der er direktør ved Euro-Mediterranean Center. Han forsker i klimaforandringer, og ifølge professoren har netop et skiftende klima resulteret i den kedelige udvikling for italienerne.

- Der er klare mønstre, man kan observere, som peger på, at disse typer af vejrekstremer er den største faktor for en lavere fødevareproduktion, siger Valentini ifølge The Guardian.

- Frostgrader i middelhavsområdet er ikke normalt for os. Men under alle omstændigheder er det vigtigt at forstå, for der er klimaforandringer på vej, fortsætter professoren.

Oliventræer meget følsomme

Ifølge professor Riccardo Valentini er en lavere produktion af fødevare noget, 'der vil forekomme oftere og oftere' i fremtiden. Han understreger, at især oliventræer er særligt udsatte for klimaændringer.

- Oliventræer er meget følsomme over for visse typer af vejrforhold. Tre dage med frostgrader er eksempelvis mere udslagsgivende end lavere gennemsnitstemperaturer over et helt år, siger professoren til CNN.

Olivenbønder demonstrerer i olivenregionen Puglia, hvor Bari er hovedbyen. Foto: Ritzau Scanpix

Protester i gaderne

Den største italienske fagforening for landmænd, Coldiretti, anslår, at bønder over hele landet har tabt enorme summer på den faldende olivenproduktion. I februar førte det til, at de gik på gaderne i flere italienske byer for at lufte deres frustrationer.

I den sydlige region Puglia, hvor størstedelen af Italiens olivenolie produceres, har man set mere end 25 millioner oliventræer uddø inden for det seneste år, lød opråbet i februar fra fagforeningens formand, Ettore Prandini.

- Det er nødvendigt at takle denne krise, før frosten rammer igen. Regeringen har lovet os en løsning, men har ikke givet os flere ressourcer. Vi har demonstreret foran parlamentet, og nu venter vi på, at regeringen gør noget, tordnede Prandini i februar.

Italien kan allerede fra april blive tvunget til at importere olivenolie fra lande som Tyrkiet og Grækenland.

