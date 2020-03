Italien har 712 nye coronadødsfald på et døgn

Italien har på et døgn registreret 712 nye dødsfald blandt de titusindvis af coronasmittede i landet.

Det er en lille stigning i forhold til onsdag, hvor der var 683 coronadødsfald på et døgn.

Torsdagens officielle tal fra de italienske myndigheder er dog lavere, fordi de italienske beredskabsmyndigheder har fået tallene fra regionen Piemonte for sent, til at de er talt med i torsdagens statistik.

De lokale myndigheder i Piemonte har sagt, at 50 coronapatienter er døde i det forgange døgn.

Piemonte er den tredjeværst ramte region i Italien.

De italienske beredskabsmyndigheder vil medtage disse 50 dødsfald i tallene fredag, skriver Reuters. De officielle tal for hele Italien torsdag er derfor 'kun' 662.

I alt er 8165 mennesker talt med i Italiens officielle coronadødstal, siden udbruddet begyndte. Reelt er tallet dog 8215.

Torsdagens tal viser også, at der i det seneste døgn er kommet 6153 nye smittede til. I alt har Italien konstateret 80.539 smittetilfælde.

Det er flere end det foregående døgn, hvor Italien meldte om 5210 nye smittede.

Af de mange, der har været smittet i Italien, er 10.361 meldt helt raske igen. Det er 999 flere raskmeldte end døgnet inden.

Antallet af coronarelaterede dødsfald i Italien har svinget en del i den forgangne uge.

Mandag var der håb om, at tallet ville falde, da myndighederne meldte om 602 dødsfald i forhold til 650 søndag og 793 lørdag.

Men tirsdag steg det igen, da der blev meldt om 743 døde.

I Lombardiet, som er Italiens hårdest ramte region, er der sket en stigning i antallet af døde i det seneste døgn. Tallet er steget med 387 og er nu på i alt 4861.