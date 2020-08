Italien lukker diskoteker og indfører maske-påbud

Italien lukker diskoteker og indfører påbud om at have maske på i aften- og nattetimerne på steder, hvor flere mennesker samles.

Det fremgår af et dekret, som den italienske sundhedsminister, Roberto Speranza, har underskrevet.

Udendørs diskoteker og natklubber skal også lukke.

Reglerne træder i kraft mandag og gælder foreløbig i tre uger. De kommer, efter at Italien har registreret en stigning i antallet af nye coronatilfælde.

Netop nu holdes den såkaldte Ferragosto-weekend, hvor de fleste italienere tager til stranden og de unge fester udendørs.

Italienske aviser har været fulde af billeder af unge, der fester sammen på udendørs diskoteker.

Italiens regering har udtrykt dyb bekymring over festerne og har gennem noget tid forhandlet med landets regioner om natklubbernes skæbne.

Branchen giver arbejde til omkring 50.000 mennesker fordelt på 3000 natklubber og diskoteker i Italien.

En region som Calabrien i syd har allerede beordret alle natklubber lukket, mens de fortsat har været åbne på blandt andet Sardinien.

Samtidig med, at Italien nu strammer op på dette område, er der et lyspunkt på et andet område.

Søndag aften skal det første større krydstogtskib, "MSC Grandiosa", nemlig sejle ud på Middelhavet som det første krydstogtskib, efter at Italien i marts lukkede ned.

Skibet stævner efter planen ud fra havnen i Genoa klokken 19.30.

Coronaudbruddet har ramt krydstogtsindustrien hårdt. Men Italiens hårdt prøvede rejseindustri håber, at denne form for turisme nu kan komme i gang igen.

Krydstogtsindustrien skaber job til omkring 53.000 italienere og giver selskaberne en årlig indtægt på 14,5 milliarder euro (108 milliarder kroner) alene i Italien.