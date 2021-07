Italien strammer reglerne for at komme smittestigning til livs

I et forsøg på at dæmme op for smittespredningen i Italien strammer landet sine coronaregler fra 6. august.

Fra den dato kræver det således, at man er vaccineret, tidligere har været smittet eller kan fremvise en negativ test, hvis man vil en tur i fitnesscenter, på restaurant eller på museum.

Det meddeler det italienske ministerråd torsdag aften.

Samtidig oplyser rådet, at den nuværende nødretstilstand i Italien som følge af pandemien vil blive forlænget til slutningen af året.

Udmeldingen kommer som reaktion på en hurtig stigning i antallet af smittetilfælde på det seneste, især blandt unge mennesker.

- Delta-varianten er truende, fordi den spreder sig hurtigt, siger premierminister Mario Draghi.

Imens opfordrer sundhedsminister Roberto Speranza folk til at blive vaccineret.

I august vil der desuden gælde nye regler for, hvordan Italien klassificerer sine risikozoner, der går fra hvid, gul og orange til rød.

I stedet for at basere sig på antallet af nye smittetilfælde, skal risikovurderingen fremover baseres på antal indlagte på sygehuse og covid-19-afdelinger samt intensivafdelinger.

Torsdag registrerede de italienske sundhedsmyndigheder 5050 nye smittetilfælde og 15 coronarelaterede dødsfald.

Ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University har Italien under pandemien registreret godt 4,3 millioner smittetilfælde og 127.920 coronarelaterede dødsfald.

Der bor godt 60 millioner mennesker i Italien.

Mere end 53 procent af befolkningen over 12 år er indtil videre blevet fuldt vaccineret.