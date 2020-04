Italien tager mindste hop i dagligt smittetal i fem uger

Antallet af personer, der inden for det seneste døgn er registreret smittet med coronavirus i Italien, er mandag det laveste i over en måned.

2256 er bekræftet smittet siden søndag, hvilket ifølge nyhedsbureauet dpa er det laveste i fem uger. 181.228 er blevet bekræftet smittet i alt i Italien.

Det er rekordlavt, at antallet af smittede er steget med 1,3 procent i løbet af et døgn, oplyser den italienske regering.

Italien runder mandag 24.000 døde blandt coronasmittede. 454 af dem er døde siden søndag. Selv om det daglige dødstal tælles i hundreder, er det blandt de laveste i lang tid.

I slutningen af marts blev der bekræftet flere end 800 dødsfald, der var relateret til coronavirusset. Det er ikke sikkert, at coronavirusset er den direkte årsag til dødsfaldene.

Antallet af aktive smittetilfælde - altså de, der ikke enten er blevet raskmeldt eller døde - er mandag faldet for første gang. 108.237 er mandag syge, fremgår det af tallene. Det er 20 færre end dagen før.

Det fremgår ikke, hvornår personer bliver registreret som raskmeldte. I Danmark betragtes infektionen som overstået, når folk hverken er døde eller indlagt, 14 dage efter at de er bekræftet smittet med coronavirusset.

I takt med at kurverne over nye smittede flader ud i det ellers hårdt prøvede land, stiger presset på regeringen for at lempe nogle af de omfattende restriktioner.

De har været i kraft siden 10. marts og gælder i øjeblikket frem til 3. maj.

En række lokale eksperter på området har dog advaret mod at læne sig tilbage. Også landets sundhedsminister, Roberto Speranza, pointerer, at virusset stadig har tag i samfundet.

- En ting skal siges klart: Kampen er ikke vundet endnu, siger han ifølge dpa.