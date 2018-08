Italien vil gøre broer og veje mere sikre efter brokollaps

Den italienske regering vil i september lancere en plan, der skal gøre infrastrukturen i landet mere sikker. Det sker, efter at en motorvejsbro i Genova kollapsede tirsdag. Ulykken kostede 43 mennesker livet.

Det siger en højtstående embedsmand i et interview med avisen Il Messaggero, der bliver bragt søndag.

Giancarlo Giorgetti, der er departementschef i premierministerens kontor, oplyser, at planen inkluderer motorveje, broer og viadukter men også offentlige bygninger som skoler.

- Det vil blive vedligeholdelsesarbejde, der ikke er set før, med enorme investeringer, siger han til avisen.

Dødstal efter brokollaps i Genova stiger til 37

Han specificerer ikke, hvad planen kommer til at koste.

Det er endnu ikke muligt at sige noget om årsagen til kollapset. Efterforskere undersøger, om det skyldes manglende vedligeholdelse, fejl i designet eller noget tredje.

Regeringen har bebrejdet selskabet Autostrade, der står for driften af broen og flere af Italiens andre betalingsveje, for episoden.

Efter at en statsbegravelse af flere af ofrene fandt sted lørdag, meddelte Autostrade, at selskabet vil oprette en fond for at støtte familier, som blev berørt af skaden.

Derudover har firmaet øremærket 500 millioner euro (over 3,7 milliarder kroner) til at forbedre infrastrukturen i Genova.

Lørdag fandt redningsarbejdere yderligere tre personer under murbrokkerne fra broen. Det var en niårig pige og hendes forældre. Ni personer befinder sig stadig på hospitalet. Heraf er fire i kritisk tilstand.

Men arbejdet på stedet fortsætter, påpeger Stefano Zanut, der arbejder ved brandmyndighederne i området.

- Vores arbejde fortsætter for at være helt sikre på, at der ikke er nogen under murbrokkerne, siger han til Sky TG24.

Broen hedder Ponte Morandi og er en del af motorvejen A10. Den krydser floden Polcevera, flere bygninger samt et jernbanespor.