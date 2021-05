Italienere ansætter korruptionsstraffet chef på dansk milliardbyggeri

Det italienske konsortium Storstrøm Bridge Joint Venture (SBJV), der er i gang med at bygge den nye Storstrømsbro mellem Sjælland og Falster, har ansat en korruptionsstraffet italiener i en vigtig rolle på det offentlige milliardbyggeri.

Det skriver Fagbladet 3F.

Det er Pietro Paolo Marcheselli, der har titel af 'operational manager' i SBJV, som har en belastende straffesag om korruption og bestikkelse på sit cv.

I april 2018 indgik han et forlig på to års betinget fængsel for bedrageri med byggekontrakter til en samlet værdi af 500 millioner kroner på en højhastighedstogbane mellem Milano og Genova, og på videooptagelser fra sagen kan man se den italienske byggechef modtage bestikkelsespenge.

Slog ned på netværk

Det var en kæmpe korruptionsskandale, hvor det italienske finanspoliti slog ned på et netværk af erhvervsfolk, embedsmænd og topledere i byggekonsortiet Cociv, heriblandt Pietro Paolo Marcheselli.

Men allerede i juni 2019, altså længe inden Pietro Paolo Marcheselli havde udstået sin straf, blev han betroet rollen som “operational manager” på opførelsen af Danmarks tredjestørste bro, Storstrømsbroen.

Det svarer til produktionschef, og ifølge Fagbladet 3F’s oplysninger er Pietro Paolo Marcheselli en højtstående figur med beslutningsansvar i SBJV’s organisation.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

I februar talte Ekstra Bladet med flere rederiejere, der manglede betaling for deres arbejde på Storstrømsbroen.

Sagen får udbudsekspert og rådgiver Steen Jensen til at efterlyse handling fra Vejdirektoratet, der er statens bygherre på det store broprojekt.

- På det forelagte vil jeg vurdere, at Vejdirektoratet har pligt til at undersøge det her forhold og efterfølgende vurdere, om det skal have kontraktlige konsekvenser for SBJV, siger Steen Jensen, der har mange års erfaring inden for udbudsret og rådgivning af både internationale organisationer og private virksomheder.

Han peger helt konkret på en advokatundersøgelse for at finde ud af, om det italienske konsortium har misligholdt sin kontrakt med Vejdirektoratet.

Hastesamråd

Ansættelsen af den korruptionsdømte byggechef er særligt opsigtsvækkende, fordi SBJV i 2017 var i fare for at miste kontrakten på Storstrømsbroen, da det kom frem, at to af de tre selskaber i konsortiet var involveret i en stor korruptionssag i det italienske retssystem.

Dengang blev kontrakten udsat efter et hastesamråd i Folketinget, og Kammeradvokaten blev sat til at kulegrave konsortiet.

Vejdirektoratet endte i februar 2018 med at få grønt lys til at indgå kontrakt med SBJV, men konsortiet måtte skille sig af med de to korruptionsramte selskaber Condotte og Grandi Lavori Fincosit, som senere blev erklæret konkurs.

Storentreprenøren Itinera S.P.A. er nu det eneste tilbageværende selskab i SBJV, og det italienske konsortium kæmper både med et underskud på 155 millioner kroner og store forsinkelser på Storstrømsbroen.

Efter Kammeradvokatens undersøgelse blev der skrevet en række skærpede betingelser ind i kontrakten mellem SBJV og Vejdirektoratet. Og det italienske konsortium har også forpligtet sig til et omfattende sæt etiske retningslinjer og en såkaldt antikorruptions-politik.

I sidste ende er det dog den danske stat, der skal beslutte, om det italienske konsortium har levet op til reglerne.

Ikke nøgleperson

Selv om Pietro Paolo Marcheselli har en cheftitel i SBJV og et omfattende cv med flere direktørstillinger og erfaring fra mange europæiske milliardbyggerier, så lægger både SBJV og Vejdirektoratet i et skriftligt svar til Fagbladet 3F vægt på, at han ikke er en såkaldt “nøgleperson” på Storstrømsbro-byggeriet.

- Den pågældende medarbejder udfylder ikke en rolle som nøglemedarbejder på projektet og har ikke prokura – altså ansvar eller beføjelser i henhold til kontrakten med Vejdirektoratet eller andre entreprenører. Af samme grund har hans nuværende ansættelse ikke været til godkendelse hos os, lyder det i en mail fra anlægsdirektør Erik Stoklund Larsen.

- Hvis vi ville få kendskab til, at en foreslået nøgleperson skulle have en verserende straffesag, ville vi selvfølgelig ikke godkende vedkommende, da Vejdirektoratet naturligvis ikke kan acceptere, at nøglepersoner med beføjelser i forhold til vores kontraktforhold har verserende straffesager, fortsætter Erik Stoklund Larsen.

Vejdirektoratet planlægger ikke at gå videre med sagen.

SBJV forklarer, at de har givet den korruptionsdømte byggechef en ny chance.

- Han blev ansat til projektet på grund af hans omfattende tekniske erfaring, senest på Copenhagen Metro-projektet. Hans primære opgave er at yde teknisk assistance til projektlederen. Hr. Marcheselli har med sin ansættelse i SBJV fået en ny chance, og vi er tilfredse med hans arbejde indtil videre.

Fagbladet 3F har forsøgt at få en kommentar fra Pietro Paolo Marcheselli.