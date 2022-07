Italiens præsident, Sergio Mattarella, afviser at acceptere en afskedsbegæring fra premierminister Mario Draghi.

- Præsidenten har bedt Draghi om at tale til parlamentet om den nuværende krise og få klarhed over den politiske situation.

Efter meddelelsen om premierministerens ønske om at træde tilbage har præsidenten fået en central rolle, da det er op til ham at finde en fungerende premierminister og få klarhed over nye politiske muligheder for samarbejde.