Italiensk by lokker: Få et hus for 0 kr

I den italienske by Cammarate kan man nu få et hus for absolut ingenting. Det sker, fordi man vil lokke tilflyttere til byen

Et hus for 0 kr.

Sådan lyder tilbuddet i den italienske by Cammarata på Sicilien, blot 60 kilometer fra Palermo. På den måde vil man forsøge at lokke tilflyttere til byen, som så dog forpligter sig til at foretage renovationer på husene.

Det skriver CNN.

Tilflytterne skal altså renovere husene inden for tre år, fra de flytter ind på adressen. Derudover skal man lægge et depositum på 5000 euro, svarende til lidt mere end 37.000 danske kroner.

Depositummet får man dog tilbage igen, når arbejdet med at renovere huset er færdiggjort.

Byen har i mange år kæmpet med et faldende indbyggertal, og derfor har borgmesteren, Vincenzo Giambrone, valgt at indføre det nye tilbud.

- Jeg kan ikke holde ud at se dette smukke, gamle, historiske centrum tomt og som en ruin. Det sårer mig, siger han til CNN.

Børnefamilier først i køen

Alle ansøgere vil blive overvejet, men børnefamilier er førsteprioritet, lyder det. Man kan dog få lov at gøre, hvad man vil med bygningerne - om det er til hotel, restaurant eller blot privat bolig er ligemeget.

Borgmesterens største ønske er nemlig bare, at byen igen får liv, fortæller han.

Flere andre italienske byer har tidligere forsøgt sig med at sælge et hus for én amerikansk dollar, men Cammarata er den første, som simpelthen giver husene væk.