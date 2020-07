Italiensk kystvagt redder kæmpe hval fra fiskenet

Illegal fiskeri kan have enorme konsekvenser.

Det måtte en stor hval sande, da den lørdag blev set fanget i et kæmpe fiskenet ud for Sicilien ved den italienske vestkyst.

Heldigvis opdagede nogle årvågne sejlere den uheldige hval.

Det skriver Time Magazine.

Sejlerne fik derfor alarmeret den italienske kystvagt, der i fællesskab med havbiologer fik hvalen befriet i søndags.

Det viser en video, den italienske kystvagt har optaget af aktionen.

Aktionen var særligt udfordrende, da den store hval var i kraftig bevægelse, der ikke gjorde det muligt at arbejde med befrielsen kontinuerligt, fortalte kystvagten søndag efter befrielsen af hvalen.

