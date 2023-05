Italiensk redningsmission gik galt: Fire sårede

Alt, der kan gå galt, lader til at gå galt lige nu i Emilia-Romagna-regionen i Italien, som de seneste dage har været plaget af ødelæggende oversvømmelser.

Mens myndighederne kæmper for at hjælpe de mange italienere i området, er en redningshelikopter med fire personer nemlig styrtet ned.

Det fremgår af et opslag fra beredskabet, som kan ses nedenfor.

Alle fire personer er kommet til skade under styrtet, fortæller de lokale myndigheder, der dog ikke løfter sløret for, hvor stort omfanget af skaderne er.

Haster hjem

Krisen i Italien er lige nu så stor, at premierminister Giorgia Meloni har besluttet sig for at tage hjem en dag tidligere fra G7-topmøde i Japan.

Det skriver Reuters.

’Jeg har besluttet mig for at vende tilbage til Italien. For at være ærlig kan jeg ikke bære at være så langt væk fra Italien i tider som disse. Min samvittighed byder mig ikke andet end at tage hjem', sagde hun på ifølge nyhedsbureauet på et pressemøde i forbindelse med beslutningen.

Giorgia Meloni vender hjem til Italien før tid. Foto: Vincenzo Pinto

Over 36.000 personer er tvunget fra deres hjem under fortsatte oversvømmelser i Italien. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Emilia-Romagna-regionen har i løbet af ugen været ramt af voldsomme oversvømmelser, som har kostet 14 personer livet.

Der er lørdag faldet mere regn, og det har fået myndighederne til at forlænge varslen om voldsomt vejr frem til søndag.