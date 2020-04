Italienske krematorier giver op: Lig sendt 550 kilometer væk

Selv om der kun bor 10 millioner mennesker i den italienske region Lombardiet, så har 8656 mennesker allerede mistet livet med coronavirus.

Og det betyder, at krematorierne ikke længere kan følge med. Det skriver den italienske avis Coriere della Sera.

Avisen har talt med søsteren til en 79-årig kvinde med initialerne F. E., der 24. marts døde i sin lejlighed i den nordlige del af Milano. Liget blev efterfølgende sendt nord på til byen Domodossola.

Det er snart 12 dage siden, men lillesøsteren har fortsat intet hørt.

- I starten var kvinden hos bedemanden meget venlig, men jeg ringer ikke til dem længere. Ingen kan fortælle mig noget, siger hun til avisen.

Domodossola ligger knap 130 kilometer nord for Milano, hvor den 79-årige kvinde døde som følge af coronavirus.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Hundredvis dør hver dag af corona i Italien. Video: Reuters, AP, Ritzau Scanpix. Redigering: Kristian Hansen, Signe Skov

Kørt 550 kilometer væk

Men det er langt fra det værste tilfælde.

Corriere della Sera har talt med Massimo Cerato, der ejer en bedemandsforretning i Milano. Han fortæller, at der er eksempler på, at lig fra Milano og andre steder i Lombardiet bliver fragtet helt til Civitavecchia.

En by 550 kilometer væk og tæt på Rom.

- At blive kremeret er en ret, og en del af din sidste rejse. Hvad skal vi sige, når denne ret ikke længere eksisterer, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Piero Cruciatti/Ritzau Scanpix)

Lys i mørket

Selv om dødstallet i Italien lørdag rundede 15.000 mennesker, og antallet af antal registrerede smittede landede på 12.632, så er der alligevel et lille lys i mørket.

For første gang siden 21. februar faldt antallet af patienter, der er indlagt med coronasmitte på intensivafdeling på Italiens hospitaler.

Der er 3994 patienter indlagt på intensivafdelinger rundt om i Italien, lyder status lørdag. Dagen inden var antallet 4068.

- Det er meget vigtigt nyt, fordi det giver vores hospitaler mulighed for lige at trække vejret, siger Angelo Borrelli, der er leder af Italiens sundhedsberedskab.

- Det er første gang, at dette tal falder, siden vi begyndte at håndtere denne nødsituation, siger han.

Lørdag havde Italien 681 dødsfald blandt coronapatienter på et døgn.

