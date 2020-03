Italienske læger og sygeplejersker i corona-farezonen

Arbejder man inden for den italienske sundhedssektor, er man i disse dage i stor risiko for at blive smittet med coronavirus.

4824 sundhedsarbejdere er således blevet registreret smittet med coronavirus, siden sygdommen nåede Italien i midten af februar. Det viser tal fra 23. marts fra det italienske Institut for Sundhed, Istituto Superiore di Sanità (ISS).

De 4824 personer udgør næsten syv procent af det samlede antal bekræftet smittede i hele Italien.

Derudover er 30 læger eller sygeplejersker nu afgået ved døden som følge af smitte med sygdommen. Af de 30 var 17 praktiserende læger.

Det skriver det italienske medie Corriere Della Serra.

- Fra i går til i dag er seks læger afgået ved døden, og fem af dem var praktiserende læger. Det her bør få sundhedsinstitutioner til at tænke sig om, siger generalsekretæren for den italienske sammenslutning af praktiserende læger, Silvestro Scotti, ifølge mediet.

- Sundhedsarbejdere skal være beskyttede, og ingen kan med god samvittighed fortsætte med at udsætte personalet for virussen uden beskyttelse, fortsætter han.

På grund af de mange smittede i Italien er sygehusvæsenet under stort pres. Billedet her er taget på Casalpalocco-hospitalet i Rom tirsdag. Foto: Guglielmo Mangiapane/Ritzau Scanpix

Efter 18 døgn i koma: 'Patient 1' med opråb til italienerne

Tusinder er døde

Det seneste døgn har 683 personer, der var smittet med coronavirus, mistet livet i Italien. Det viser en opgørelse onsdag aften.

Dødstallet i Italien er dermed oppe på 7505.

I regionen Lombardiet, der er hårdest ramt af virussen, har 4474 mennesker mistet livet. Der bor i alt omkring ti millioner i regionen.

74.386 mennesker er konstateret smittet med virussen i Italien, og af dem, der har været smittet, er 9362 meldt helt raske igen. Ligesom i blandt andet Danmark formoder man, at der er et stort mørketal, så det reelle antal smittede er langt højere.

Overalt i Italien har man på grund af udbruddet indført strikse udgangsforbud, der betyder, at man kun må gå ud for at foretage strengt nødvendige gerninger såsom dagligvareindkøb.

Man har aldrig fundet ud af, hvem 'patient nul' var i Italien. Billedet her er taget på Casalpalocco-hospitalet i Rom tirsdag. Foto: Guglielmo Mangiapane/Ritzau Scanpix

30 læger eller sygeplejersker er døde i Italien efter at være blevet smittet med coronavirus. Billedet her er taget på intensivafdelingen på et hospital i Cremona mandag. Foto: Cozzoli/Fotogramma/Ropi/Ritzau Scanpix