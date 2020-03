Italienske Paola isolerer sig mens folk dør i hobetal: - Jeg ville ikke ønske det her for nogen

- Jeg er knust, siger Paola Berra over en knasende telefonlinje.

På få uger har italieneren set landet, hun elsker, forandre sig fuldstændigt.

Bosat i storbyen Milano sidder hun i første parket til coronavirussens dødelige indtog i Lombardiet, som med sine næsten 6000 ud af de i alt 10.000 dødsfald i Italien er den hårdest ramte region i landet.

Mange er alene

Virussen har gjort Støvlelandet til sit europæiske epicenter og har vendt italienernes hverdag på hovedet.

Indtil sidste mandag tog Paola Berra hver dag på arbejde som sekretær. Nu arbejder hun hjemmefra fra køkkenet i lejligheden, hvor hun, hendes eksmand og deres 3-årige søn har forskanset sig på de 50 kvadratmeter, de har til rådighed.

- Det gør min søn glad, at vi er sammen alle tre. Men han savner at lege med jævnaldrende, og jeg er bekymret for ham, siger hun.

Italien har været underlagt et nationalt udgangsforbud siden 9. marts. Politiet og militæret patruljerer gaderne, og straffen for at være flere end to på gaden i Lombardiet blev 22. marts sat op til en bødestraf på 38.000 kroner.

Lørdag annoncerede landets premierminister, Guiseppe Conte, at der nu vil blive uddelt madkuponer for milliarder til sultne italienere. Det sker efter meldinger om røverier mod banker og organiserede forsøg på at stjæle mad.

- Man kan godt gå ud, hvis man skal gå en tur med hunden eller handle, men vi forsøger at blive inde så meget som muligt, fortæller Paola Berra.

Selvom lejligheden er lille, og det kan være udfordrende at bo tæt sammen med sin eksmand, finder Paola Berra trøst i selskabet.

- Jeg er glad for, at jeg har en anden voksen at tale med. Mange af mine venner går igennem den her karantæne alene, og det gør dem deprimerede, siger hun.

Der er dog en person, hun mangler i denne tid. Paola Berra har ikke kindkysset sin mor på 73 i snart en måned af frygt for at bringe hende i smittefare.

- Men vores lejligheder ligger meget tæt på hinanden, så hver morgen vinker jeg til hende gennem vinduet. Vi er meget tætte, fortæller den 44-årige italiener.

Heldigvis er ingen, Paola Berra kender, døde af virussen, selvom den de sidste uger har taget livet af flere hundrede italienere hver dag. Hendes onkel blev indlagt på hospitalet med sygdommen, men blev udskrevet en uge senere.

Kedeligt, trist og skræmmende

Paola Berras hverdag før coronavirus ligner hverdagen for mange danskere, som den så ud for kun tre uger siden.

- Jeg stod op, tog på arbejde og hentede mit barn fra børnehave. Nogle gange tog vi i børneteater om lørdagen, spillede basket eller gik en tur i parken, fortæller hun.

- Nu er alt sat på pause, og vi går ikke længere ud. Når man skal handle, står man i kø i en time eller længere, fordi der ikke må være særligt mange kunder i butikkerne ad gangen.

Paola Berra beskriver situationen som 'både kedelig, trist og skræmmende på samme tid'.

- Jeg bekymrer mig meget om, hvad der kommer til at ske. En af de værste ting ved den her situation er, at vi ikke ved, hvornår den ender. Det er hårdt, og jeg ville ikke ønske det for nogen, fortæller hun.

- Men alle de ting, vi ofrer lige nu, vil i sidste ende hjælpe med at bekæmpe virussen. Så vi tager vores forholdsregler, og vi gør det med glæde.

Paola Berra forsøger at holde fast i håbet. Men det kan være svært.

- Folk dør. Det gør ondt indeni at tænke på det, siger hun.

