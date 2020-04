Italienske virksomheder genåbner: Kan udnytte smuthul

Italien er et af de lande i Europa og verden, der er absolut hårdest ramt af det aktuelle udbrud med coronavirus, og landet står for mange som et skrækeksempel på, hvad der kan ske, hvis ikke man i tilstrækkelig grad får holdt social afstand blandt befolkningen.

På grund af det voldsomme udbrud har Italien indført nogle af de mest strikse restriktioner, som betyder en stor nedlukning og udgangsforbud, som for nylig blev forlænget til 3. maj.

Men på trods af det kan over 100.000 virksomheder fortsætte eller åbne op igen.

Det skriver Reuters.

Det skyldes en detalje i den italienske coronalovgivning, der gør, at en virksomhed kan have lov til at holde åbent, hvis de kan bevise, at de er en del af forsyningskæden til virksomheder, som bliver betragtet som væsentlige, såsom producenter af mad og energi eller medicinalvirksomheder.

Kan åbne uden godkendelse

Men på grund af det store arbejde med at gennemgå og godkende ansøgninger fra virksomheder, der kan gøre brug af undtagelsen, hedder det sig nu i lovgivningen, at virksomheder ikke behøver vente på, at de bliver godkendt, før de kan genoptage arbejdet.

Dermed kan de over 100.000 virksomheder altså potentielt genoptage arbejdet - uanset om de er en del af en væsentlig produktion eller ej.

Af de mange virksomheder, der har søgt, er det kun 2000, der er blevet afvist og har fået besked på at lukke deres virksomheder ned. Over 38.000 er ved at blive undersøgt, mens resten venter på at blive undersøgt, har det italienske indenrigsministerium oplyst onsdag.

De virksomheder, der åbner, kan ikke nødvendigvis åbne på fuldt blus, og de skal stadig overholde en række retningslinjer. Foto: Gasparini/Marco Brazzolotto/Handout via Reuters/Ritzau Scanpix

Derfor har virksomhederne altså nu fået lov til at udføre deres arbejde uden myndighedernes velsignelse. Så med mindre de direkte har fået at vide, at de ikke er en del af en væsentlig produktion, kan de genåbne produktionen alene ved at informere de lokale myndigheder om, at de har i sinde at gøre det.

Regeringen vil dog løbende lave inspektioner for at sikre, at der ikke er nogen, der snyder systemet.

Modeindustri ønsker at genåbne

Ifølge Reuters er der mere end fire millioner virksomheder i Italien, der har 10 eller færre ansatte, hvorfor den italienske økonomi lider voldsomt under nedlukningen, og mange virksomhedsejere tørster derfor efter at komme i gang igen.

Nedlukningen af de mange virksomheder rammer blandt andet modeindustrien, som ikke har mulighed for at påkalde sig en væsentlig betydning. De har derfor blandt andet lanceret en annoncekampagne i landets aviser, hvor de beder om lov til at genåbne.

I alt 22.745 mennesker, der var smittet med coronavirus, er registreret omkommet i Italien. Det tal er kun overgået af USA. Mere end 170.000 italienere er registreret smittet, men det reelle tal menes at være væsentligt højere.