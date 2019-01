Iværksættere vil give de døde et efterliv: Derfor er det en dårlig ide

Teknologivirksomheden Eternime tester netop nu en beta-version af deres app, som giver brugerne mulighed for at udvikle en 'avatar' af dem selv, når de dør

Netflix-serien 'Black Mirror' forudså i afsnittet 'Be Right Back' en verden, hvor teknologien kunne bruges til at genskabe de døde, i form af en dukke der ligner og taler som den person, man ønsker genskabt.

Om 41-årige Marius Ursache har ladet sig inspirere af afsnittet, skal vi lade være usagt, men han står bag virksomheden Eternime, der vil lave digitale kopier af de døde.

marius Ursache stiftede virksomheden Eternime i 2014, og projektet fik yderligere næring, efter at Marius mistede sin bedste ven i en bilulykke i 2015. Foto: Eternime

Høster data fra din telefon

App'en fra Eternime tager form ved automatisk at høste data om brugeren via ens smartphone og ved at stille dig spørgsmål via et program, som kaldes for en chatbot.

- Vi indsamler geodata, bevægelser, aktivitet, sundhedsdata, sovedata, fotoer og beskeder, som brugerne giver videre til app'en. Vi indsamler også data via Facebook fra eksterne kilder, fortæller Marius Ursache til Business Insider.

Han understreger, at man ikke skal være bekymret for, at der mod ens vilje bliver lavet en chatbot af en selv, da de kun indsamler data, hvis man har givet samtykke til det.

Målet med at indsamle alle disse dataer er, at skabe en 'avatar' af dig, når du dør, som, dem du efterlader dig, kan interagere med i form af simple samtaler, når savnet bliver for stort.

Præsten: Ikke sikker på det er en god ide

Christian Busch er hospitalspræst på Rigshospitalet. Hans job er først og fremmest at være der for de levende og efterladte og tale med dem om den sorg, som de går rundt med, når en, de holder af, dør.

Han understreger, at han ikke er bekendt med udviklingen af de såkaldte chatbots, men hans umiddelbare reaktion er bekymring for, om robotterne kan gøre det svært for efterladte at leve med sorgen:

- Jeg er ikke helt sikker på, at det er den bedste hjælp til et sørgende menneske.

- Den egentlige hjælp, til et sørgende menneske, er, at hjælpe det til at se i øjnene, at det har mistet et menneske, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg synes, man prøver at koble nogle ting, hvor jeg tænker; er det nu den rigtige hjælp til et sørgende menneske?, lyder det fra Christian Busch, der er hospitalspræst på Rigshospitalet. Foto: Thomas Borberg/Polfoto

Mere end 40.000 har oprettet en konto hos Eternime, skriver de på deres hjemmeside. Det er dog ikke alle, der får adgang til app'en lige med det samme. Hver uge bliver en udvalgt skare lukket ind, og lige nu er der omkring 50 brugere, som tester app'en.

Det tager tid at indsamle den mængde af informationer om bruger, som der er behov for, hvis man skal kunne kommunikere med dem.

Eksperten: Teknologien er der, hvor man kan træne den til

Ifølge Ditte Wolff-Jacobsen, der er ekspert i chatbots, så er det ikke urealistisk, at som teknologien udvikler sig, bliver det muligt at snakke med afdøde igennem chatbots:

- Der er allerede lavet løsninger, og der er en amerikaner, der har lavet en chatbot, hvor hun kan snakke med en bekendt, hun havde, som var afdød, fortæller hun til Ekstra Bladet.

I et afsnit af Netflix-serien Black Mirror mister en ung kvinde sin forlovede. Hun tilmelder sig en service, hvor hun først kan skrive med ham, siden snakke med ham og i sidste ende, får hun en levende kopi af ham. Men i sidste ende er frustrationen større end glæden, da 'kopien' ikke har 'følelser' som et rigtigt menneske, og hun ender med at låse ham væk oppe på loftet og i sidste ende udsætte sorgen i flere årtier. Foto: Netflix

Kvinden, som Ditte Wolff-Jacobsen henviser til, er Eugenia Kuyda, der lavede en chatbot ud af sin gode ven Roman Mazurenko, efter han døde i en bilulykke i 2015.

'Roman var en af mine tætte venner. Jeg ønskede, at fortælle ham nogle ting, som jeg ikke kunne, da han var i live', fortæller Eugenia Kuyda hun til Business Insider over email.

Ved at indsamle omkring 10.000 tekstbeskeder og med hjælp fra en ingeniør med stor forstand på kunstig intelligens, lavede de en chatbot, der kunne efterligne den måde Roman snakkede på. Deraf opstod app'en Replika, som lærer dig at kende ved, at du chatter med den indbyggede chatbot.

Ditte Wolff-Jacobsen understreger, at man ikke taler med den afdøde, men snarere en kopi af, hvem den afdøde engang var. Og netop det faktum er hospitalspræst Christian Busch betænkelig ved, at folk benytter sig af:

- At tale om minder og erindring foregår inde i den, der har mindet. Minder handler ikke om, hvad der virkelig foregik.

- Hvis man går ind og laver en kommunikation med et menneske, som de var for 20 år siden, så er det ikke længere minder, så er det dokumentarisk, slutter Christian Busch.

