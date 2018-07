Ivanka Trump lukker firma og fyrer alle medarbejdere

Ivanka Trump har tirsdag formiddag amerikansk tid meddelt, at hendes meget omtalte tøjmærke i eget navn lukker.

Det skriver flere amerikanske nyhedsbureauer.

Samtidig er alle medarbejdere blevet fyret.

Tøjmærke i modvind

Ivanka Trump kom både som person og tøjmærke i lidt af en modvind, efter hendes far blev valgt som præsident. Flere amerikanske stormagasiner valgte således at stoppe for indkøb af varer fra Trump-datteren, hvilket flere så som en politisk provokation.

- Min datter Ivanka er blevet behandlet så unfair af Nordstrom. Hun er en god person, og har altid skubbet mig i den rigtige retning. Forfærdeligt!, skrev Donald Trump sidste år på Twitter.

Nordstrom, der var et af de stormagasiner, som havde droppet Ivanka Trump, sendte efterfølgende en meddelelse ud til offentligheden. Heri skrev de, at fravælgelsen af tøjmærket var en del af normal procedure og ren rutine. Beslutningen var taget på baggrund af, hvordan hendes mærke havde klaret sig blandt kunderne.

Også luksusfirmaet 'Neiman Marcus Group NMRCUS.UL' droppede Ivanka Trump.

Pludseligt populært

Nogle måneder efter, at mærket blev droppet af de store varehuse, blev tøjmærket pludseligt populært blandt kunderne igen.

Ud af det blå steg internetsalget af tøjet og skoene fra Ivanka med flere hundrede procent, men det har ikke været nok til, at Ivanka Trump ville fortsætte.

Derfor lukker hun

I en email sendt til mediet CNBC skriver Ivanka:

'Vi kunne aldrig have drømt om, hvilken succes vi ville opnå, dengang vi startede det her mærke. Nu har jeg været i Washington i 17 måneder (som seniorrådgiver for sin far, red.), og for nuværende ved jeg ikke, om eller hvornår jeg vil kunne vende tilbage til mit arbejde med tøjmærket. Jeg ved dog, at mit fokus i den nærmeste fremtid vil ligge her i Washington, og derfor er beslutningen om at lukke firmaet det eneste, der er fair over for mit team og mine partnere'.