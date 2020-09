J-dag er aflyst.

Det bekræfter Carlsberg over for Ekstra Bladet.

- Den er aflyst, som man kender den fra tidligere år, siger Christian Sveigaard, marketingchef.

Normalt bliver Tuborg Julebryg frigivet den første fredag i november klokken 20.59.

Og under den såkaldte J-dag deler bryggerigiganten normalt gratis smagsprøver ud. Men sådan bliver det ikke i år. Dog kommer øllen til salg, som den plejer.

Svær beslutning

- Vi lancerer den ikke kl. 20.59, som vi historisk har gjort. Og vi kommer heller ikke til at give gratis smagsprøver. Til gengæld kommer vi til at sætte den til salg hele dagen, siger Christian Sveigaard.

- Hvorfor har I valgt at aflyse?

- I mange år har det været et tema, at når Tuborg Julebryg kom på gaden, gik vi ud og gav gratis øl. Og vi gjorde det kl. 20.59. Det handler også om at holde et fest på det tidspunkt. Det synes vi ikke, tiden er til lige nu, siger han med henvisning til corona.

Han fortæller, at det har været en lang overvejelse:

- Det har ikke været nogen let beslutning.

- Men sneen falder, den smager af det samme, og øllet er sat over. Men i år passer vi på hinanden, siger han.