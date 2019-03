Jacob blev skudt fem gange: - Jeg kunne ikke se filmen igen

Jacob Panton nåede at være død i tre minutter på felthospitalet i Camp Bastion, inden lægerne fik ham tilbage til verden.

Det var dog ikke en verden, hvor han kunne leve, som han var vant til.

Det blev gjort klart i dokumentaren 'Den døde soldat', som blev sendt på TV2 torsdag aften.

Her fortalte Jacob Panton om dengang i januar 2012, hvor han blev skudt fem gange, døde og vendte tilbage til livet som en forandret mand. Og man må sige, at hans liv har taget en drejning af de skarpe og forfærdeligt hårde, siden dengang han levede som kampvognsfører på fronten i Afghanistan.

Nu lever han med smerter hver eneste dag, og han skal navigere i en verden, der ligger langt fra den velkendte i Forsvaret.

- I dag lægger jeg store dele af min tid i lobbyarbejde for andre veteraner. Det er derfor, jeg fortæller min historie: For at sætte fokus på, at der mangler hjælp til veteraner og deres pårørende, siger Jacob Panton til Ekstra Bladet.

Så den ikke i tv

Det har dog ikke været det rene kagemand for Jacob at fortælle historien om, hvordan han blev skudt, var død, og nu lever med smerter og genoptræning dagligt.

Jacob var død i tre minutter Jacob Panton var blevet skudt i skulderen, blot tre uger inden den sidste tur i januar 2012. Inden holdet i kampvognen kørte afsted, advarede Jacob Panton sin chef om, at han havde en dårlig fornemmelse omkring at tage afsted. De blev dog sendt afsted alligevel. Pludselig lød et smæld, der indikerede, at noget ved båndet på kampvognen, var ved at gå i stykker. Jacob Panton hoppede ud for at hamre det på plads og ser to personer cirka 250 meter væk. Få øjeblikke efter var Jacob ramt af fragmenter og fire skud - udover det han havde i skulderen i forvejen. Jacob formår efter megen besvær at komme tilbage ind i kampvognen. Han er tæt på at forbløde, da han lander på felthospitalet. Her får han hjertestop og er død i tre minutter. Jacob Panton kom tilbage til Danmark og var indlagt i et år. Genoptræning har fået ham til at kunne gå igen, men dagligt lever han med smerter. Selv i dag, syv år senere. Vis mere Luk

Derfor så han og familien heller ikke dokumentaren i aftes, da den blev sendt på TV2.

- Jeg har set den, og kan ikke se den igen, sagde Jacob Panton, da Ekstra Bladet talte med ham tidligere på ugen.

- Det er for hårdt. Den er virkelig godt lavet, og jeg har haft et godt samarbejde med Jesper Ærø, der har lavet den, men jeg kan ikke se den igen, siger han.

Luften blev slået ud

Særligt rekonstruktionerne - altså de scener, hvor skuespillere blandt andet viser selve skudopgøret i Afghanistan - har været hårde at se for veteranen.

- Hold da op, det var hårdt. Jeg har ikke ptsd, men jeg kunne næsten ikke holde det ud. Det var skrækkeligt, og det føltes, som om jeg ikke kunne få luft. Men jeg er nødt til at tro på, at min historie kan gøre gavn for andre veteraner og give opmærksomhed på vores forening af veteraner, siger Jacob Panton.

I det hele taget har dokumentaren kostet meget energi i hele familien.

- Det har vækket nogle gamle følelser, og det er faktisk hårdt i øjeblikket. Så vi gør os umage om at tale om, at det skal være for de andres skyld og opmærksomheden omkring veteraner, at vi gør det, siger Jacob.

Jacob var død i tre minutter: - Det er en lortehistorie

Fra byråd til Folketinget

Arbejdet med foreningen for veteraner, Veteranskytter, har fået Jacob Panton til at indse, at det er svært at kæmpe mod bureaukrati.

- Jeg har kæmpet mod systemer, som behandler mig, som om jeg er kriminel. Jeg har ventet i flere år på hjælpemidler, og det er simpelthen ødelæggende, for mine ben vokser jo ikke raske ud igen.

- Jeg er blevet så indebrændt og vred over, at politikerne ikke ved, hvordan det er at leve med i virkeligheden. Så nu har jeg skabt den her bæredygtige forening, som er uafhængig, siger Jacob Panton.

Derudover har han fået øjnene op for politik, og i 2017 blev han valgt ind i byrådet i Stevns Kommune for Venstre. Han stiller også op til det kommende folketingsvalg i samme kreds.

- Er det så ikke ret god timing, at dokumentaren vises nu - lige op til et folketingsvalg?

- Jo, det er da heldigt for mig, at den bliver sendt nu. Men det var ikke meningen, for det skulle kun tage et halvt år at optage dokumentaren. I stedet har det taget to år, fordi mange ting har taget længere tid, end vi havde regnet med.

- Egentlig ville jeg heller ikke tage min fortid som soldat med mig ind i politik. Jeg ved ikke, om det er noget positivt, at jeg har den her baggrund. En ting er jo, at filmen påvirker mig, men det kan også være, at der er nogen, der ikke kan lide den, siger Jacob Panton.

Dokumentaren blev sendt i tv torsdag aften, men den har ligget på TV2 Play siden lørdag.

- Og jeg har allerede fået mellem 300 og 400 mails. Heldigvis har de været søde, og jeg bliver enormt rørt af al den opmærksomhed. Jeg håber, historien gør noget godt for veteranerne. For den er ikke let for mig at fortælle, siger Jacob Panton.

'Den døde soldat' kan stadig ses på TV2 Play.