Jacob er rasende: SAS-medarbejder snød mig

Jacob Jacobsen føler sig narret af SAS til at aflyse sin rejse. Nu vil flyselskabet kun refundere under ti procent af hans flybilletter til Los Angeles

Bondefangeri.

Sådan beskriver Jacob Jacobsen selv den behandling, han har fået fra flyselskabet SAS under coronakrisen.

Han har netop - efter fire måneders ventetid - fået besked på, at han kun får 951 kroner ud af de 11.397 kroner, han har betalt for flybilletter til Los Angeles, tilbage.

- Nu sidder man så tilbage både med en drømmeferie, der er aflyst, og et statsejet selskab, som tager røven på kunderne. Synes ikke, det er fair, siger Jacob Jacobsen.

Han skulle have været på to ugers ferie til USA med sin kone og sin mor med afrejse 13. september. Ferien var planlagt i anledning af, at hans mor fylder 70 år.

Familien skulle blandt andet have besøg Las Vegas. Foto: Shutterstock

De lokkede mig til at aflyse

SAS skriver til Jacob Jacobsen, at han kun får en brøkdel af beløbet tilbage, fordi han selv afbestilte sin rejse, og at flyet aldrig har været aflyst. Derfor vil SAS ikke refundere hele beløbet.

Men her hopper kæden fuldstændig af for SAS, mener Jacob Jacobsen. Han fortæller, at han kun aflyste rejsen, fordi han blev opfordret til det af SAS' kundeservice 18. april.

- Vi ringede til dem for at høre, hvordan vi skulle forholde os. Det var så tidligt i corona, og der tænkte vi faktisk selv, at den måske nok var væk til september. Vi håbede stadig, at vi kunne rejse til USA, siger han.

Han forklarer, at både han og konen - der var på medhør - hørte, at de blev direkte opfordret til at aflyse rejsen af SAS.

- Den mandlige medarbejder hos SAS siger, at han lige går ind og tjekker i systemet. Han siger så til os, at han kan se, at flyet er aflyst. Så beder han os om at gå ind og aflyse rejsen og siger, at vi kan få pengene tilbage, siger Jacob Jacobsen, som er rystet over forløbet.

- Jeg stolede på, at når jeg ringede til SAS' kundeservice, får jeg det at vide, der er rigtigt.

SAS har svaret på Jacob Jacobsens klage, men forholder sig ikke til hans påstand om den fejlagtige rådgivning. SAS skriver blot, at han ikke kan få sine penge, fordi han selv aflyste rejsen.

Jacob Jacobsen siger, at SAS rådgav ham til at aflyse sin rejse til USA. I dag afviser flyselskabet påstanden. Polfoto

Knap 2000 kroner forsvundet

Her stopper Jacob Jacobsens frustration dog ikke.

SAS har sendt ham en oversigt, som viser, hvad han får udbetalt. Af den fremgår det, at han har betalt 1551 kroner pr. flybillet og 2242 kroner i skatter og afgifter.

På opgørelsen over, hvad han får tilbage, står der - ganske som på den første opgørelse - at han må vinke farvel til de 1551 kroner for selve billetten. Men herefter skriver SAS pludselig, at han kun har betalt 317 kroner i skatter og afgifter, og at det er dette beløb, han nu får tilbage.

Der ser således ud til at være 'forsvundet' 1925 kroner undervejs i processen.

- Jeg vil gerne have svar på, hvor mine knap 2000 kroner er forsvundet hen. Det forstår jeg ikke, siger Jacob Jacobsen.

Dette punkt forholder SAS sig heller ikke til i sit svar til ham.

Ekstra Bladet har bedt SAS forholde sig til Jacob Jacobsens kritik.

- Vi har behandlet over 1 million sager om refusion siden coronakrisens udbrud, og vi har lavet fejl i denne periode. Hvis kunden mener, der er tale om en fejl, er man altid velkommen til at kontakte os, så vi kan undersøge sagen, skriver fungerende pressechef Sille Beck-Hansen.

Transportministerens tålmodighed er ved at slippe op, siger han. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Klagestorm

I perioden 14. marts til 12. august har 2532 danske forbrugere klaget over flyselskaberne. Det er næsten en fordobling i forhold til sidste år.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har udtalt til DR, at 'tålmodigheden er ved slippe op'.

- Vi holder meget nøje øje med, om det er nødvendigt at gå skridtet videre. Altså gå til domstolene og udstede egentlige bøder, siger ministeren.

