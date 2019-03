Jacob var død i tre minutter: - Det er en lortehistorie

Han havde en dårlig fornemmelse i maven.

Der var et eller andet, der ikke var, som det skulle være 31. januar 2012, da Jacob Panton som sidste opgave i sin udsendelse blev sendt ud i Helmand i Afghanistan i kampvognen med sine kolleger.

Jacob Panton var oversergent og kampvognskommandør. Blot tre uger forinden var han blevet skudt i skulderen, og nu var hans gruppe lånt ud til englænderne og amerikanerne i den korte tid, inden den danske gruppe skulle hjem fra krigen.

I aften fortæller Jacob Panton sin frygtelige historie om, hvad der skete den dag i januar 2012, som endte med at ændre hans liv. Det gør han i en rørende dokumentar på TV2, der hedder 'Den døde soldat'.

Der gik flere år

Selvom det var i 2012, at Jacob Panton blev ramt af de dødelige skud, gik der flere år, inden hans historie blev kendt af andre end ham, hans nærmeste og Forsvaret.

- Min historie blev gemt væk, fordi det er en dårlig historie for Forsvaret. Så jeg fik ikke beskeder fra nogen, og jeg følte ikke, at der var nogen, der ville mig godt, siger han.

Selvom Jacob Panton blev ramt flere gange af skud og fragmenter dengang i januar i 2012, formåede han alligevel at dræbe de to mænd, der på 250 meters afstand var begyndt at skyde imod ham. Det viste sig, at den ene af dem var en højtprofileret snigskytte, som amerikanerne havde haft eftersøgt i lang tid.

- Da det går op for amerikanerne, begynder de at skrive om mig derovre. Og pludselig kører min historie i medierne, og de danske journalister begynder at kime mig ned.

Fra den ene dag til den anden blev Jacob Pantons navn kendt i hele den vestlige verden, fordi han blev skudt af snigskytter, dræbte dem, selv døde og var væk i tre minutter, inden han vendte tilbage til et helt nyt liv i en hospitalsseng i felthospitalet i Camp Bastion.

- Men det blev for meget. Jeg følte, at alt krakelerede, for folk kaldte det for en fantastisk historie. Men det er ikke en fantastisk historie for mig. Det er en lortehistorie. Jeg døde, og mit liv ændrede sig fuldstændigt. Derfor klappede jeg i i to år igen, siger Jacob Panton.

Jacob Panton er oversergent og arbejdede som kampvognsfører i Afghanistan, inden han blev skudt og døde. Foto: TV2

Foredrag i Washington

Jacob fandt dog nytte i at oprette foreningen Veteranskytterne i 2015. Det er en hurtigt voksende forening for veteraner og pårørende, hvor Jacob er formand og udfører et stort lobbyarbejde for, at der tages bedre hånd om soldater, der har været i kamp, og deres familier.

Det hele tog udgangspunkt i, at han fandt ud af, at han kunne bruge sin historie som noget nyttigt.

- Vi har et samarbejde med flere veterangrupper i USA, og i forbindelse med en julereception i Washington et par år efter min oplevelse kom jeg mere eller mindre ufrivilligt til at holde et slags oplæg om min historie. Det gik op for mig, at min historie måske kunne være med til at skabe opmærksomhed omkring veteraner.

- Og så begyndte jeg at samle penge ind og udbygge den her forening. Det er, derfor jeg nu alligevel fortæller min historie, selvom det er hårdt.

- Hvorfor er det hårdt?

- Det føles som at skrælle et lag hud af hver gang. Min hustru er politibetjent, og for hende er det også lige hårdt hver gang - hvis ikke værre. Men veteran-indsatsen gør det hele værd.

- Jeg bliver også rørt af bare at tale om det nu. Alt det her har været hårdt fysisk, og jeg går stadig til genoptræning. Heldigvis har jeg ikke ptsd, men derfor er det stadig hårdt. Det har været hårdt for min familie, mit ægteskab og for mig selv. Det er ikke rart for mig at tale om, siger Jacob Panton over telefonen.

Derfor har det også været en hård proces for hele familien at være med i dokumentaren. Men Jacob Panton har kun roser til overs for den.

'Den døde soldat' sendes på TV2 klokken 20 i aften torsdag.