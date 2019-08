Jæger bidt i hovedet af bjørn i Sverige

Jagtsæsonen på bjørne startede i går i Sverige - to jægere er allerede sigtet for ulovligheder i forbindelse med bjørnejagt

I kommunen Rättvik i regionen Dalarna i Sverige blev det en dramatisk dag, da jagtsæsonen på bjørne i går startede. En jæger blev angrebet og bidt i hovedet af en bjørn, mens en anden jæger er blevet sigtet for at have skudt en hun-bjørn og hendes unge. Det er en overtrædelse af jagtloven.

- Jægeren, der blev angrebet af en bjørn, fik alvorlige skader, men dog ikke livstruende. Han blev efterfølgende bragt til et hospital, hvor han blev behandlet for sine skader, fortæller Christina Hallin, der er talskvinde for politiet i området. Jægeren blev bidt af bjørnen i hovedet og på sin overkrop. Bjørnen blev senere aflivet af andre jægere i området.

Det skriver flere medier, heriblandt Aftonbladet.

To jægere i Sverige er allerede sigtet for ulovligheder i forbindelse med bjørne-jagten, der i går havde sæson-start i Sverige. (Foto: Ritzau Scanpix)

I forbindelse med sagen, hvor jægeren blev angrebet af en bjørn, er der også indledt en undersøgelse mod et jagtselskab i forbindelse med overtrædelse af jagtloven.

- Der er mistanke om, at man ikke har fulgt en væsentlig bestemmelse i forbindelse med jagten, forklarer miljø-anklageren Åse Schoultz, der leder efterforskningen.

Åse Schoultz ønsker dog ikke at afsløre, om det er jægeren, der blev bidt i hovedet, der har overtrådt den væsentlige bestemmelse, eller om det er en anden person i jagtselskabet.

I forbindelse med drabet på hun-bjørnen og hendes unge er miljø-anklageren Åse Schoultz dog mere meddelsom over for pressen:

- Det er jo forbudt at skyde en hun-bjørn med en unge.