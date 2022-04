Jægere venter på våbentilladelser - politiets systemer driller

Cirka 15.000 danske jægere bider negle, mens de venter på at finde ud af, om de kan komme på bukkejagt, når sæsonen indtræffer i 16. maj.

Det oplyser Danmarks Jægerforbund til TV 2 Østjylland.

Usikkerheden skyldes, at der er kommet rod i it-systemerne ved Politiets Administrative Center.

Og det kan betyde, at våbentilladelserne ikke når at komme i stand inden 16. maj.

For én jæger, som TV 2 Østjylland har talt med, er der gået en måned, siden han anmodede om våbentilladelsen.

- Det er enormt frustrerende bare at stå og se hjælpeløst til, siger Andreas Bastrup, som håber at kunne komme på bukkejagt for første gang i år.

Ifølge Danmarks Jægerforbund er det 15.000 jægere, som ikke når at få fornyet deres våbentilladelser inden 16. maj.

Datoen har en særlig betydning for de danske jægere, siger Nicholai Vigger Knudsen, som er våbenkonsulent hos Danmarks Jægerforbund.

- Der er to datoer om året, hvor det er en helligdag. Den 16. maj er en af dem og nok også den vigtigste, siger han.

It-problemerne er begyndt, efter at Politiets Administrative Center har udskiftet deres gamle systemer.

Problemerne har været der siden 18. januar.

TV 2 Østjylland har mandag forsøgt at få et interview med Politiets Administrative Center, som står for tilladelserne, men de har ikke haft mulighed for at stille op.

De oplyser dog, at de arbejder på højtryk, men endnu ikke ved, hvornår systemet forventes at være køreklart.

Henrik Mortensen, som arrangerer jagtrejser for Gamekeeper & Buhls Jagtrejser, siger i en pressemeddelelse fra Danmarks Jægerforbund, at han godt forstår, at Politiets Administrative Center står i en svær situation.

- Vi håber på, at PAC vil se på en løsning a la den, som de lavede sidste år, da man var løbet tør for fysiske EU-våbenpas, siger han.

I et brev til Danmarks Våbenhandler Forening, som foreningen har offentliggjort 11. marts, forklarede politiet, at et sæt nye EU-regler komplicerer våbenregistreringen, og at sagsbehandlingstiden vil stige.

- Det betyder, at Politiets Administrative Center kun i begrænset omfang kan behandle sager på våbenområdet. Af samme årsag er den aktuelle sagsbehandlingstid i øjeblikket markant længere end den forventede, skrev politiet.

Politiet skrev dog i samme ombæring, at tilladelser til erhvervslivet og jægere vil få øverste prioritet i sagsbehandlingen.