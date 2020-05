Jægersoldaten: Drama om Grønland!

Kongeriget gik i selvsving, da USA’s præsident, Donald Trump, sidste sommer luftede interessen for at købe Grønland. Mette Frederiksen kaldte idéen ’absurd’ og bedyrede, at Grønland ikke er til salg. Siden blev der stille om sagen i medierne, men den er langtfra slut.

For havisen i Arktis smelter i rasende fart, og de globale klimaforandringer ændrer fuldstændig den militærstrategiske og politiske situation i Grønland.

Landet er rigt på sjældne jordarter, som er essentielle elektronikindustrien, og de vigende ismasser gør det nemmere at få fat på råstofferne.

Med både kineserne og russerne som særdeles aktive modspillere i det arktiske område kan det ikke undre, at Donald Trump er en anelse irriteret over de danske listefødder i forhold til Kina og Rusland. Foto: Carlos Barria/Reuters/Ritzau Scanpix

Samtidig vil et isfrit Arktis åbne en bekvem smutvej til Atlanterhavet og den amerikanske østkyst for kinesiske krigsskibe og ubåde for ikke at tale om den økonomiske fordel ved at klippe en uge af transporttiden til det lukrative europæiske marked for kinesiske handelsfartøjer.

Kina er i fuld gang med at investere heftigt i det arktiske område og har vist stor interesse i Grønland, som jeg beskriver i min roman ’Dødemandsbugten’.

Men kineserne har ikke tænkt sig at vente på, at den globale opvarmning gør hele arbejdet for dem. Et kolossalt atomdrevet, polart forskningsskib og en avanceret isbryder kaldet Snedragen 2 er under udvikling på kinesiske værfter, og kinesiske forskere er ved at undersøge, hvordan ubåde kan bryde gennem havis.

Danmark har hverken isbrydere eller ubåde og er håbløst bagud på området.

Thomas Rathsack

Foto: Jakob Boserup Den tidligere jægersoldat Thomas Rathsack skriver om trusler og sikkerhed over hele verden. Og om jægersoldatens barske og spændende liv.

Mens kineserne fokuserer på søfarten, er Rusland i gang med en kraftig opgradering af eksisterende baser og etablering af nye, militære landingsbaner.

Russerne siger godt nok, at baserne er nødvendige for at beskytte landets massive olie- og gasinteresser i Arktis, men militære eksperter påpeger, at anlæggenes størrelse og placering afslører, at de reelt er en fremskydning af Ruslands atomare og strategiske angrebskapacitet.

Rusland er særsdeles aktiv i Arktis, hvor de bl.a. udbygger eksisterende baser. De siger, baserne er nødvendige for at beskytte olie- og gasinteresser i området, men militære eksperter mener, det handler om noget helt andet. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

Det er klart, at amerikanske militæranalytikere sover dårligt, når de drømmer om Arktis, og det kan ikke undre, at Donald Trump er irriteret over danske listefødder i forhold til Kina og Rusland.

Så vågn nu op, Grønland – grib chancen! Vis, I er et ligeværdigt medlem af NATO som en del af Rigsfællesskabet. Pres Danmark til forhandlinger med USA om opbygning af et effektivt militært beredskab, der kan hævde jeres suverænitet i Arktis i samarbejde med NATO’s øvrige parter. Ikke for Donald Trumps skyld, men for jeres egen og verdensfredens skyld.