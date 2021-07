Jagerfly fra Forsvaret bryder lydmuren over Sydsjælland

To F16-jagerfly fra Forsvaret brød torsdag ved 15-tiden lydmuren over Sydsjælland, hvor der kunne høres høje brag.

Det bekræfter Forsvaret over for TV2 Øst.

- Der var tale om jagere fra Afvisningsberedskabet på vej østover, siger pressevagt Christer Haven til TV2 Øst.

- Sådan et brag kan rejse langt. Derfor kan vi ikke sige, hvor braget præcist ramte, siger han.

Forsvaret vil ikke oplyse, hvorfor de to fly var på vingerne, men det kan for eksempel skyldes, at fly fra andre lande krænker dansk luftrum.

Det skete blandt andet 11. juni, hvor russiske fly var i dansk luftrum to gange på en time, hvilket fik regeringen til at kræve en forklaring fra de russiske myndigheder.

Afvisningsberedskabet er i beredskab dag og nat og har som opgave at beskytte Danmark - herunder afvise fly fra andre lande i dansk luftrum.

Sidste år var det på vingerne 42 gange, og 37 af gangene blev de sendt til Østersøen, skriver Forsvaret på sin hjemmeside.