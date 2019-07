Jägermeister har stået på den forkerte norske hylde i 40 år

Nordmændene har haft Jägermeister på den forkerte hylde i 40 år.

Til trods for at drikken indeholder næsten dobbelt så meget sukker, som mindstegrænsen for kategorien 'likør' tillader, har den i 40 år været kategoriseret som en 'bitter' i Vinmonopolets sortiment.

Det skriver Aftenposten.

Vinmonopolet er en norsk statsejet butikskæde, der har monopol på salg af drikke med et alkoholindhold over 4,75 procent. Nu har de foreslået at flytte Jägermeister fra bitterhylden til likørhylden.

Begrundelsen for flytningen er blandt andet EU's regler for kategorisering af brændevin, og at Sverige allerede kategoriserer drikken som en likør i Systembolaget, som er deres pendant til Vinmonopolet.

I taxfree-butikkerne i de norske lufthavne kan man ligeledes finde jägeren på likørhylderne.

Det siger EU-reglerne

Foreslår ny kategori

Flytningen til den nye hylde kommer dog ikke til at foregå helt gnidningsfrit. Robert Prizelius AS, som er den norske leverandør af Jägermeister, er mildest talt kritiske over for forslaget.

I en mailudveksling med Vinmonopolet langer virksomhedens daglige leder, Morten Espe, kraftigt ud efter den nye kategorisering. Han henviser blandt andet til, at Jägermeister er bitter i smagen og derfor ikke hører hjemme ved siden af de søde likører.

'I de fleste butikker udenfor Norge + Tax Free står Jägermeister sammen med Gammel Dansk, Underberger og Fernet, hvilket giver forbrugerne en god referenceramme for, hvad det er, selv om sødmen er forskellig i alle produkterne', skriver han og fortsætter:

'At flytte Jägermeister væk fra denne hylde og over til urtelikører som Sambucca og Chartreause er efter vores opfattelse ikke med til at give forbrugerne bedre information. Tværtimod.'

I stedet foreslår Morten Espe, at man opretter en ny kategori, som skal hedde 'bitter likør'.

Lige meget hvilken hylde den tyske drik ender på, skal den nok blive revet ned igen. Sidste år købte nordmændene nemlig svimlende 452.588 liter Jägermeister, hvilket gør den til landets tredje mest solgte brændevin.