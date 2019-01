Jagerpiloter måtte rykke ud 40 gange: Russiske militærfly kom tæt på grænsen

Godt 40 gange i 2018 måtte jagerpiloterne i Fighter Wing Skrydstrups afvisningsberedskab rykke ud, fordi russiske militærfly nærmede sig det danske luftrum i betænkelig grad.

Det oplyser Forsvarskommandoen til Ekstra Bladet.

Dermed fortsætter det russiske flyvevåben med at have et meget højt aktivitetsniveau i luftrummet omkring Danmark.

Der er således tale om en fordobling af hændelser i forhold til 2016, hvor de danske piloter måtte i luften 21 gange for at kontrollere russerne.

I 2017 lå tallet på 37.

Er nærgående

- Vi oplever tydeligt, at russerne har øget aktiviteterne i denne periode - ikke mindst i Østersøen - hvor de kan blive ganske nærgående. Danmark har stadig en strategisk vigtig beliggenhed for Rusland, fordi flåden skal gennem danske farvande for at komme ud af Østersøen.

- Samtidig oplever vi, at der er større militær aktivitet i Kaliningrad, som er med til at øge det samlede aktivitetsniveau, siger major Casper Børge Nielsen fra Fighter Wing Skrydstrup til Ekstra Bladet.

Majoren fortæller, at russiske militærfly også ses oftere i Nordsøen.

- Vi ser dem komme i 'pakker' af både bombefly og jagerfly. Vi oplever det klart som en magtdemonstration fra russernes side. De vil vise os, hvor langt de kan flyve, og at de er i stand til at ramme os.

