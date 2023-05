Jagten intensiveres: Myndigheder sætter ind over for ulovlig import af dyr

​​Kommerciel import af hunde fra udenlandske hvalpefabrikker, heste uden lovpligtige sundhedsdokumenter og fjervildt med uønskede dyresygdomme.

Det er blot nogle af de overtrædelser af den såkaldte veterinærlovgivning, som Fødevarestyrelsen og Toldstyrelsen de kommende måneder vil være ekstra opmærksomme på, når de skærper jagten på ulovlig import af dyr til Danmark, lyder det i en pressemeddelelse.

Myndighederne vil blandt andet i en række fælles stikprøvekontroller vinke lastbiler, varebiler og personvogne ind til siden ved de danske grænseovergange.

Kontrollen skal dels slå ned på overtrædelserne, dels give Fødevarestyrelsen et indblik i omfanget af handel med dyr over grænserne og styrke erfaringsudvekslingen med Toldstyrelsen.

Indført ulovligt

- Vi har en mistanke om, at der foregår ulovlig trafik af dyr over de danske grænser, som både er dyrevelfærdsmæssig helt uacceptabel, og i sidste ende kan true Danmarks status som et land fri for fx afrikansk svinepest, rabies og andre alvorlige dyresygdomme, forklarer chef for Fødevarestyrelsens Veterinærrejsehold, Majbritt Birkmose, og tilføjer:

- Mistanken bygger vi på, at vi under politiets vejkontroller og ved kontroller i besætninger, af og til finder dyr, der er indført ulovligt til Danmark.

Indfører man dyr uden de lovpligtige dokumenter, kan myndighederne kræve dyrene returneret til afsenderlandet, sat i karantæne eller i yderste konsekvens påbyde dyrene aflivet.

Alle udgifterne vil være for transportørens regning. Overtrædelse kan endvidere give bøder og politianmeldelser.