Jakob Ellemann-Jensen: Sådan var min fars afsked

Natten til søndag døde tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen. Onsdag aften satte Jakob Ellemann-Jensen for første gang ord på det farvel, han måtte tage med sin far

Sådan fortalte Jakob Ellemann-Jensen, da han onsdag gæstede Aftenshowet på DR1 og satte ord på den afsked, han og familien tog med Uffe Ellemann-Jensen, der døde natten til søndag.

Han fortæller videre, at både børn, børnebørn og svigerbørn nåede forbi for at sige farvel.

Sang og drak vin

Lørdag var den tidligere udenrigsminister og mangeårige politiker omgivet af sine fire børn og sin hustru, som sang fra Højskolesangbogen, drak vin og 'havde det hyggeligt og rart', fortæller Jakob Ellemann-Jensen.

- Vi talte - omend ikke med ham - så til ham. Han var ikke så bevidst der om lørdagen, men man har jo en oplevelse af, at han godt kunne følge med i, at vi var omkring ham, og at han havde det rart og på en måde, som var i hans ånd.

Lidt i midnat begyndte fyrværkeriet fra Tivoli.

- Og selvfølgelig var det det, han ventede på, for selvfølgelig skulle der en kanonsalut til - og så døde han til lyden af fyrværkeriet i Tivoli, beretter Venstre-formanden.

Jakob Ellemann-Jensen med sin far, Uffe Ellemann-Jensen, efter valget til formand ved Venstres landsmøde i 2019. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Fantastisk afsked

Han pointerer, at det først og fremmest var en oplevelse, han helst havde været foruden.

- Men når nu det skulle være, så var det her en fantastisk afsked, fortæller han i programmet.

- Min far var klar over, at hans liv lakkede mod enden. Som han sagde det: Livet skyldte ham bestemt ikke noget.

Efter politikerens død er det strømmet ind med mindeord fra både ind- og udland. Mette Frederiksen kaldte ham blandt andet for 'en skarp politiker og en stor personlighed'.