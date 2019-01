Jakob kan ikke slippe væk fra YouSee: - Nu stopper det kraftedeme

I syv måneder har 42-årige Jakob Vestergaard fra Fredericia kæmpet med YouSee.

Først for at overdrage et telefonnummer til sin papsøns far, bagefter for bare at få lov at opsige nummeret.

- Jeg har to bekræftelser på min opsigelse, og de bliver ved med at lukke nummeret op igen, fortæller han.

I første omgang afleverede han i juli 2018 en fuldmagt for at overdrage nummeret til sin papsøns far, og så tænkte han ikke meget mere over det. Men da der ikke var sket noget i sagen i oktober, begyndte han at undre sig.

- YouSee påstår, at de ikke har modtaget overdragelsen, og til sidst bliver jeg så irriteret, at jeg siger, at vi bare kan lukke nummeret og åbne et nyt nummer, siger Jakob Vestergaard.

Betalte stadig

Jakob Vestergaard valgte løsningen med at opsige nummeret. I den bekræftelse, han fik fra YouSee, stod der, at nummeret ville være opsagt pr. 11. november 2018.

I december fandt Jakob Vestergaards kone dog ud af, at de stadig betalte for telefonnummeret, og det fik ham til at tage kontakt til YouSee igen.

- De siger, at jeg selv har ringet ind og annulleret opsigelsen. Det har jeg ikke. Hvorfor skulle jeg gøre det, spørger han.

4. januar opsagde Jakob Vestergaard for anden gang nummeret, men 10. januar fik han en ny mail fra YouSee.

- De siger tak, fordi jeg har annulleret min opsigelse. Så tænker jeg 'ej, nu stopper det kraftedeme'.

Droppede opsigelse

Da han igen-igen-igen-igen kontaktede YouSee, fik han fat i en kundeservicemedarbejder og sagde til kundeservicemedarbejderen, at han ikke ville have nummeret opsagt alligevel. I stedet ville Jakob Vestergaard tale med en, der kunne løse problemet.

- Det er ikke et sjovt arbejde at sidde i kundeservice og slet ikke i et teleselskab, men min tålmodighed bliver sat på en prøve.

I modsætningen til hvad han havde bedt om, fik Jakob Vestergaard få timer efter sit opkald til YouSee en mail om, at hans nummer var blevet opsagt alligevel.

- Det gjorde mig så stjernetosset. Vi har tv, internet og alle mobiler hos dem, og jeg overvejede egentlig bare at flytte det hele, for det var virkelig frustrerende.

Forvekslet?

Til sidst fandt Jakob Vestergaard ud af, at hans papsøns far, som nummeret i første omgang skulle overføres til, flere gange havde ringet til YouSee og sagt, at nummeret skulle flyttes over i hans navn, og at det skulle være grunden til, at opsigelserne var blevet annulleret.

- Giver det ikke mening, hvis de har troet, at det var dig, når han har ringet ind?

- Nej, ikke når han ringer ind og siger 'det er Thomas'. Når jeg ringer ind, skal jeg oplyse navn, adresse og cpr-nummer, så jeg kan ikke forstå, hvordan de kan forveksle os. De kan jo ikke bare tro på enhver, der ringer ind, siger Jakob Vestergaard.

Nu håber Jakob bare, at abonnementet kan få lov at udløbe, uden at blive genaktiveret.

- Det er ikke de 150 kroner om måneden, der irriterer mig. Det er fordi jeg ejer nummeret, og andre kan blive ved med at rode i det, slår han fast.