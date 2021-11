Jakob Mielcke: Tog kandidat-test

'Masterchef'-kokken Jakob Mielcke har en restaurant på Frederiksberg, men bor i København, og han indrømmer, at han nok har fulgt lidt bedre med i lokalpolitikken på Frederiksberg.

– I hvert fald måtte jeg som så mange andre, der er i tvivl, tage en kandidattest, før jeg fik sporet mig ind på mulighederne i København. Den vil jeg ikke gå i detaljer med, men jeg kan da sige, at den består af 28 spørgsmål, som i de fleste tilfælde viste sig at være vigtige for mig.

'Masterchef'-kokken Jakob Mielcke har en restaurant på Frederiksberg. Foto: Mogens Flindt

Da Mielcke havde været de 28 bokse igennem, vidste han, hvordan det så ud for kandidaterne med grøn omstilling, velfærd, børn og meget andet.

– På Frederiksberg har jeg siddet i forhandlinger med kommunale politikere fra hele spektret, og det har været frugtbare samarbejder, hvor alle har strakt sig langt for at finde løsninger, som tilgodeser borgerne. Og sådan skal det være. Det er den forventning, jeg har til de lokale politikere.

Når Jakob Mielcke irriteres over manglende p-pladser, spørger han sig selv, hvorfor han ikke bare tog cyklen. Foto: Sanna Vils Axelsen/Polfoto

Helt den samme måde at arbejde på synes han ikke at spore hos landspolitikerne.

Stillet over for spørgsmålet om de begrænsede p-muligheder i København, griner han og siger, at når han rundt om i byen irriteres over det, spørger han sig selv, hvorfor han ikke bare tog cyklen.

