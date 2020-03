Jakob og Katrine er strandet i Peru: Militær i gaderne

En større gruppe unge danskere er strandet på et hotel i Perus hovedstad. Deres fly bliver aflyst, og de kan ikke forlade hotellet uden en særlig god grund. Udenrigsministeren vil etablere en taskforce for Sydamerika, oplyser han til Ekstra Bladet

Hvad der skulle have været en drømmerejse for to 20-årige unge danskere har udviklet sig til et sandt mareridt.

Jakob Funding Dynnesen og Katrine Mortensen er ligesom 15 andre unge danskere strandet på et hotel i Perus hovedstad, Lima.

Coronavirussen er for alvor ved at få sit tag om Sydamerika - og de to danskere melder om noget nær undtagelsestilstand i landet.

- Der er militær i gaderne, og vi må kun gå ud på gaden, hvis vi har en særlig god grund. Det er kun, hvis vi skal på hospitalet, apoteket eller virkelig mangler mad, at vi kan komme ud, og vi skal have en spansktalende guide med. Byen er helt lukket ned, melder de to danskere, da Ekstra Bladet taler med dem over en telefonforbindelse.

- Vi vil virkelig bare gerne hjem nu, lyder det.

Jakob Funding Dynnesen og Katrine Mortensen er strandet i Peru. - Vi vil hjem, lyder det.

Fly bliver aflyst

De to danskere har siden slutningen af februar været på en grupperejse i regionen. En rejse, de har købt gennem en dansk rejsearrangør.

Men siden coronavirussen for alvor fik regeringer verden over til at ty til omfattende midler for at inddæmme smitten, har rejsen udviklet sig dramatisk for danskerne.

I alt fire forskellige fly, der skulle have fragtet de unge mennesker dele af vejen hjem, er blevet aflyst. Lige nu har de billetter til et fly onsdag, men de regner ikke med at komme hjem med den afgang.

- Vi har en flyafgang til den 18., der står til at flyve, men vi er slet ikke i tvivl om, at den også bliver aflyst, fordi vi har fået at vide, man slet ikke kan flyve ud af Lima, siger Jakob Funding Dynnesen.

Søndag annoncerede Perus præsident, at alle landets grænser lukker ned.

Militær i gaderne i Peru. Foto: Privatfoto

Udenrigsministeren vil etablere taskforce

Ekstra Bladet har mandag aften taget kontakt til Udenrigsministeriet for at høre, hvad de danske myndigheder gør for at få de unge danskere hjem.

I en skriftlig udtalelse til Ekstra Bladet forklarer udenrigsminister Jeppe Kofod, at de vil nedsætte en taskforce for at komme danskere i blandt andet Sydamerika til undsætning.

'Jeg forstår fuldstændig de bekymringer, som mange danske rejsende og deres pårørende hjemme har i disse dage. Det er en helt uset situation, vi står i. Vi følger nøje udviklingen over hele verden, og har selvfølgelig særligt fokus på områder, hvor der er mange danskere. Mange lande melder løbende ud, at de lukker for flytrafikken. Det gjorde Marokko, men det har Filippinerne, Ecuador, Chile og Peru også gjort.

Derfor har vi besluttet også at nedsætte særlige Task Forces i Udenrigsministeriet for Asien og for Sydamerika. Jeg forventer, at de er på plads allerede her senere på aftenen.

Der vil danske rejsende kunne henvende sig direkte for rådgivning om hjemrejse. Det er præcis risikoen for situationer som disse, der førte mig til i sidste uge at opfordre alle danskere, der er på rejse i udlandet, til at forsøge at arrangere hjemrejse hurtigst muligt. Jeg vil derfor gerne gentage og understrege den opfordring,' oplyser udenrigsministeren til Ekstra Bladet mandag aften.

Det er gået virkelig stærkt

Peru, der ikke officielt er særligt hårdt ramt af coronavirus, har ifølge danskerne været udsat for en forvandling det seneste døgn.

- Det er gået virkelig stærkt. For to dage siden, da vi også var i Lima, havde vi rig mulighed for at se byen og gå i shoppingcentre. Når man kigger ud på gaden nu, er alt lukket ned, og der er kun militær og politi på gaden, og vi bor altså nærmest i kernen af centrum, siger Katrine Mortensen til Ekstra Bladet.

Et gruppebillede fra Lima i lørdags, da danskerne stadig kunne bevæge sig frit rundt. Foto: Privatfoto

Nu kan danskerne næsten ikke for lov til at forlade hotellet.

- Hvis man går ud på gaden, så kommer der militær med store maskingeværer og spørger, hvor man skal hen, og hvorfor man er her, og så følger de en meget hurtigt hjem, hvis man ikke kan tale spansk eller har en guide med, uddyber Jakob Funding Dynnesen.

- Vi prøver at holde modet oppe, men vi vil virkelige bare gerne hjem, siger Katrine Mortensen.

- Det er en forfærdelig situation. Det er virkelig ubeskriveligt, tilføjer Jakob Funding Dynnesen til Ekstra Bladet.