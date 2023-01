'James Bond'-trick afsløret: Slap for at betale vejafgift

En norsk mand havde fundet en smart måde at slippe efor at betale vejafgift - men i sidste ende blev han afsløret

Det var som taget ud af en James Bond-film, og tilsyneladende virkede det upåklageligt i mere end tre år - men i sidste ende klappede fælden.

Således er en norsk mand i 50'erne nu tiltalt for at have snydt et vejafgiftselskab for et større beløb, idet han fra januar 2019 indtil april sidste år har formået at skjule sin nummerplade for de kameraer, der skulle registrere hans kørsel forbi de steder, hvor man skal betale såkaldte bompenge i byen Harstad og omegn.

Det skriver VG.

Efter et tip lykkedes det nemlig politiet at afsløre den anordning, han havde i bilen, som kunne få bilens nummerplade til at dreje rundt. Et trick manden ifølge anklagen har brugt flittigt, hver gang han nærmede sig et kamera, der skulle registrere hans nummerplade og dermed opkræve betaling af ham.

- Måske fra internettet

Nummerpladen blev roteret rundt ved hjælp af en fjernbetjening, som manden kunne trykke på inde i bilen - i samme stil som James Bond havde muligheden for i storhittet 'Goldfinger' fra 1965.

Hvor inspirationen til mandens udåd præcis kommer fra er uvis, men politiet har dog en formodning om, at manden ikke selv har konstrueret anordningen.

- Jeg gætter på, at det her er noget, manden har fundet på det store internet, men det vil efterforskningen vise, har efterforskningsleder Eirik Kileng fra Troms politidistrikt tidligere sagt til VG.

Manden er tiltalt for i alt tre lovbrud, som blandt andet omfatter dokumentfalsk og for at føre et køretøj, der ikke var indregistreret korrekt.

Det er uvist, hvordan manden forholder sig til anklagerne.