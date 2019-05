Jamie Olivers restaurant-imperium kollapser

Kendis-kokken Jamie Olivers restaurantimperium vil tirsdag erklære sig insolvent.

Det skriver det britiske medie Sky News og Reuters.

Ifølge mediet vil den 43-årige kendiskoks kæde tirsdag begære sig insolvent.

Og med udsigten til, at kæden bliver sat under administration, og en hel række restauranter lukker, er omkring 1300 jobs i fare.

Tv-kokkens store nedtur: Derfor er det gået så galt

Det er blot to år siden, at Jamie Oliver reddede sin kæde fra at lukke. Her fik han to timer til at overføre 62 millioner kroner, hvis han ville redde restaurantkæden.

Jamie Oliver startede sin restaurantforretning i 2008, efter han blev en kendt tv-kok.

Ifølge Sky News er det revisionsfirmaet KPMG, der skal tage sig af insolvens-processen. Ifølge Sky News vil de lede efter nye ejere.

Jamie Oliver har 25 restauranter i Storbritannien. Det er kæden Jamie's Italian og restauranterne Barbecoa og Jamies Oliver's Diner, det drejer sig om.