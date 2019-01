Jan blev knaldet i fartkontrol: Solgte bilen for seks år siden

Jan Frimodt Pedersen undrer sig over, hvordan det kan gå til, at han fik en fartbøde uden at være på stedet, uden at eje bilen og uden, at nummerpladen passer

Jan Frimodt Pedersen fra Daugaard ved Vejle spærrede øjnene grundigt op, da han klikkede ind i sin e-boks.

For her lå der en fartbøde på 1500 kroner. Ifølge politiet havde den 57-årige direktør kørt alt for stærkt på Storebæltsbroen - nemlig 137 km/t., hvor man kun måtte køre 110 km/t.

- Jeg blev noget forundret over bødeforlægget. For jeg kørte overhovedet ikke på Storebæltsbroen den dag. Desuden havde jeg solgt min bil med den pågældende nummerplade, som politiet havde fotograferet, for seks år siden. Og den bil, som politiet har fotograferet, har aldrig været min, siger Jan Frimodt Pedersen til Ekstra Bladet.

Det er Nordjyske, der har bragt sagen om den mystiske fartbøde frem.

Har droppet sagen

Fartkontrollen med politiets fotovogn fandt sted helt tilbage til 9. maj 2018. Men først nu har Jan Frimodt Pedersen fået besked om, at politiet har droppet fartbøden.

Politiets fotovogn fotograferede ikke Jan Frimodt Pedersen. Men hvem kørte så rundt med nummerpladerne? Arkivfoto: Mogens Flindt

- Det er utroligt, at der skal gå så lang tid. Det krænker faktisk min retsbevidsthed. Der skete ikke noget, da jeg sidste år flere gange kontaktede ATK i Holstebro, der står for de fotovogne, som udfører fartkontrol i Danmark. Jeg fik at vide, at de ville stille sagen i bero, mens de undersøgte den nærmere. Herefter hørte jeg ikke noget i mere end et halvt år. Først da Nordjyske tog fat, er der kommet gang i sagerne, konstaterer Jan Frimodt Pedersen.

Det viser sig nu, at en politiassistent fra Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi allerede droppede bødeforlægget 20. juni 2018. Det skete, fordi Jan Frimodt Pedersen ikke var ejer af den pågældende bil.

Brev blev aldrig sendt

Der blev skrevet et brev til Jan Frimodt Pedersen herom. Men brevet er af uvisse grunde aldrig blevet afsendt.

Jan Frimodt Pedersen er yderst tilfreds med, at han nu alligevel ikke skal betale bøden. Men han undrer sig fortsat over, hvordan det kan gå til, at han får en fartbøde for at køre i en bil med en nummerplade, som blev afmeldt for seks år siden.

- Bilen har nummerpladen ZT 49421. Og jeg har tjekket, at bilen var afmeldt. Dermed skulle nummerpladen jo være helt ude af systemet, siger Jan Frimodt Pedersen til Ekstra Bladet.

Ingen forklaring

Politiet har ikke kunnet give ham nogen forklaring på, hvordan nummerpladerne åbenbart stadig er i omløb.

- Jeg tror, at nummerpladen på et tidspunkt er blevet forfalsket. Det er den eneste forklaring, jeg umiddelbart kan komme på. Jeg har fået at vide, at nummerpladen nu er blevet registreret og vil udløse en alarm, hvis den bliver scannet af politiets nummerplade-scannere. Men det burde jo være sket for lang tid siden, mener den 57-årige direktør.

Afdelingsleder Ole Astrup fra Politiets Administrative Center kan over for Nordjyske ikke give nogen forklaring på den mystiske bøde.

- Det burde ikke kunne lade sig gøre. Enten kører der en rundt med en falsk nummerplade, eller også er der sket en fejl. Normalt går vi jo ind og kigger i de - skulle jeg lige til at sige - altid opdaterede registre, der findes med danske motorkøretøjer, siger afdelingslederen.