Jan varter hotelgæster op, mens du spiser risalamande

Juletid er familietid.

Sådan tænker du måske, men for mange danskere står juleaften på arbejde.

Jan Ludvigsen, der er receptionist og SoMe-ansvarlig på Ruths Hotel i Skagen, tager sig i år af hotellets julegæster fremfor selv at fejre højtiden.

- Jeg har selv bedt om det. Her er julen som den bør være, og ikke som den skal være. For mange er julen desværre fyldt af alt muligt man skal, selvom man måske ikke har lyst, siger han.

- Nogle har egentlig mest lyst til bare at sidde og holde hinanden i hånden juleaften og dyrke tosomheden. Men så ringer tante Åse, og synes det er synd. Her er der så nogle, der bruger et hotelophold som en lille undskyldning, forklarer receptionisten.

Gift med jobbet

Mange af de gæster, der vælger at holde juleaften på det historiske badehotel, har ikke børn eller børnene holder jul med den anden forælder eller er fløjet fra reden. Det samme gør sig gældende for Jan, der dog har en nevø og niece, som han holder utroligt meget af.

- Men de ved altså godt, at onkel Jan er kærester med en gammel dame, der kræver meget tid. Og hun hedder Ruth, siger han med et glimt i øjet.

- Jeg er hyggeministeren her på hotellet, griner Jan. Foto: René Schütze

Hvert andet år arbejder han, og hvert andet år holder han jul med sin bror, svigerinde, niece og nevø. I år tager han hjem til familien mellem jul og nytår istedet.

- Så får jeg masser af julehygge, det er bare ikke lige den 24. Og det gør mig ikke spor. Den dato er ikke så vigtig for mig, slår han fast.

Samtidig hersker der også en hel særlig stemning på hotellet i julen.

- Det kan jeg rigtigt godt lige at være en del af. Vi hygger ekstra om gæsterne, og os der arbejder her, bliver også hygget ekstra om med god mad og vin, fortæller han.

- Når jeg har fri juleaften, cykler jeg hjem, og så er det egentlig bare en helt almindelig aften for mig, fortæller Jan. Foto: René Schütze

De sidste 11 år har Jan tilbragt de fleste af sine vågne timer på hotellet, og før det arbejdede han i en årrække i England og USA.

- Jeg har jo undværet den danske jul i de ti år, jeg har boet i udlandet, så for mig behøver det ikke lige være det store bord med de brunede kartofler klokken 18.

Gavekøb i sidste øjeblik

Når han møder ind på jobbet juleaftensdag, er der ikke mange opgaver tilbage at løse bag skranken.

- Rytmen er meget anderledes, for vi har kun et par indtjekninger og ingen udtjekninger, så det bliver mest nogle småting, fortæller han.

Mens hotelgæsterne gør sig klar til at gå til bords, og receptionen umiddelbart ser fredelig ud, er der dog gang i Ruths Hotel online.

- Vi sælger gavekort helt vildt. Også selve juleaften. Jeg har prøvet et år, at få en bestilling ind på et klokken 18.30. Det må have været en desperat herre, der har siddet og tænkt: 'Hov, svigermor!' Eller måske har opdaget, hvor stor en gave, han selv får af konen.

