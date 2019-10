Jane fandt rådden byld i okseculotte

De første tre udskæringer er pæne og nydelige - Jane Andersen lugter endda til kødet, og alt er, som det skal være.

Men da kniven for tredje gang skærer sig gennem den tyske okseculotte fra Føtex i Ballerup, flyder det ud med råddenskab.

- Det vælter bare ud med den mest ulækre, brune masse - og det lugter rigtig råddent. Det var bare kloaklugt, og det hang i mit køkken resten af aftenen, siger Jane Andersen, som skulle lave udskæringer til en familiemiddag fredag aften.

Det lugtede af råddenskab ifølge Jane Andersen. Foto. Privatfoto

Afsted til Føtex

Culotten ryger tilbage i posen, og Jane sætter sig bag rettet med retning mod Føtex. I butikken fortæller slagteren, at kødet har haft en byld, og det er noget, man kan opleve med tyske udskæringer, som får en vaccine inden aflivning.

- Han godt kan se, den er gal. Han var ked af det og spurgte, om jeg ville have en ny steg af samme slags, men det takkede jeg nej til, siger den 48-årige kvinde.

Jane Andersen fik en anelse mere travlt, da hun pludselig skulle finde en ny steg. Foto: Privatfoto

Ved informationen i Føtex blev Jane Andersen dog tilbudt et stykke dansk kød, som hun takkede ja til.

- Jeg klandrer ikke Føtex, men jeg vil gerne gøre opmærksom på, at man kan komme ud for sådan noget her, siger hun.

'Vi er utroligt ærgerlige'

John Arrild, der er varehuschef i den pågældende Føtex, er ked af episoden.

'Vi er utrolig ærgerlige over kundens uheldige oplevelse, men jeg er glad for, at hun - selvfølgelig - fik en ny steg med sig hjem og følte sig godt behandlet,' videregiver en pressemedarbejder fra Salling Group, der ejer Føtex, i en mail til Ekstra Bladet.

Men det er et problem, som ikke er til at komme til livs, fortæller varehuschefen i pressemedarbejderens mail.

'Bylder i kød forekommer heldigvis utrolig sjældent, og det gælder alt kød - uanset oprindelsesland og kvalitet. Det er desværre umuligt at spotte skjulte bylder - det kan hverken vi eller vores leverandører. Men hvis, og når det sker, tager vi det naturligvis retur,' står der.