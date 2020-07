Jannies mor mistrives: Stinker af tis og afføring

Birthe Jørgensen er stærkt dement og skulle efter planen have nydt sine sidste år på Huset Nyvang i Randers.

Et sted med særligt fokus på den type borgere, som ville få en ekstra god behandling her.

Det er dog på ingen måde tilfældet, mener datteren til Birthe. Stor udskiftning blandt personalet, manglende omsorg og pleje og ingen aktiviteter er ifølge hende hverdagen på plejehjemmet, og sådan har datteren oplevet stedet, siden moderen flyttede ind.

- Kunne du spørge min mor i dag, tror jeg ikke, hun ville ønske, at hun stank af tis og afføring eller var gennemvædet af det, eller at der var afføring i sengen og stolen. Det tror jeg ikke, hun ville synes var særligt hyggeligt, siger datteren Jannie Nielsen til TV2 Østjylland.

Moderen forstår desværre ikke ret meget af situationen og kan ikke selv holde styr på hygiejnen, men Jannie Nielsen ser ved hvert besøg tydeligt, hvordan tingenes tilstand er.

Den ryster og bekymrer hende.

- Det er kun gået ned ad bakke. Det tror jeg, alle er enige om. Det ved det sidste personale godt. Nu har hun taget 20 kilo på. Noget af det skyldes medicinering – det er jeg med på – men 20 kilo, det synes jeg er voldsomt.

Familien valgte netop Huset Nyvang, fordi det fra Randers Kommune inden åbningen i marts 2018 blev præsenteret som det ypperste inden for pleje af demente.

Her ville der være plads til, at de kunne leve deres liv stort set ligesom før sygdommen. Der ville være aktiviteter for beboerne daglig og mulighed for at bruge en bager, købmand og en frisør.

- Sådan blev det aldrig, og nu mangler også den helt basale omsorg og pleje. Der er stor udskiftning i personalet, og det gør min mor utryg, fortæller Jannie Nielsen og fortsætter:

- Tryghed og forudsigelighed er utrolig vigtigt. Så er det jo klart, at når det hele tiden er skiftende mennesker, der kommer til dig, er man jo ikke tryg.

Det har haft store konsekvenser for familien, at moderen ifølge dem slet ikke får den nødvendige pleje på Nyvang. Eksempelvis har Jannies søn følt sig nødsaget til ikke at besøge sin mormor længere, fordi han ikke kan holde ud af se på, hvordan hun har det.

- Jeg har været sygemeldt med stress. Ikke med min gode vilje, men nogle gange siger kroppen fra, og så må man lytte efter det, fortæller Jannie Nielsen videre.

Jannie Nielsen føler i den grad, at hendes og resten af familiens forventninger aldrig er blevet indfriet, og det erkender medlem af Omsorgsudvalget Kasper Fuhr (Velfærdslisten), nok har været tilfældet.

- Der er slet ikke tvivl om, at der er store problemer på Huset Nyvang. Vi har fået talt forventninger op uden at kunne indfri dem. Og det er tvivlsomt, om vi nogensinde kommer til det, siger Kasper Fuhr til TV2 Østjylland.

- Det er for ringe, og vi har svigtet. Der har været for stor personaleudskiftning, for mange vikarer og for få med den rette faglighed, fortsætter han.

Kasper Fuhr har gentagne gange fået Huset Nyvang på den politiske dagsorden, og en nylig fremlagt rapport viser da også, at der er sket fremgang, omend der fortsat er udfordringer på flere områder.

- Inden for det seneste år har vi haft flere processer i gang på plejehjemmet for at få løst nogle af de udfordringer, der er. På flere områder er vi kommet langt, men der er selvfølgelig stadig plads til forbedring, siger formanden for omsorgsudvalget, Fatma Cetinkaya (S), til TV2 Østjylland.

Den seneste statusrapport fra Huset Nyvang viser blandt andet, at der bruges færre vikarer og er mindre sygefravær, ligesom medarbejderudskiftningen er faldende.

- Vi sidder ikke på hænderne, men forsøger at rette op på problemerne, siger udvalgsformanden.

Ud over problemener med den basale pleje har plejehjemmet fået kritik for de manglende tilbud, som ellers skulle adskille Huset Nyvang fra andre steder. Men bageren, købmanden og forskellige aktiviteter er aldrig kommet op i omdrejninger.

- Der har været udfordringer med at finde de frivillige, som skal drive tilbuddene. Det har hele tiden været planen, at det skulle drives på frivillig basis. Det kan ikke komme bag på nogen, siger Fatma Cetinkaya.

Men hvordan er Huset Nyvang så særligt demensvenligt? - Det er især rammerne omkring plejehjemmet, der er demensvenlige. Det er indhegnet, og beboere skulle gerne kunne bevæge sig frit rundt i anlægget og være sikre.

Tilbage på Huset Nyvang kigger Jannie Nielsen og familien ind i en uvis fremtid for moderen, Birthe Jørgensen.

Allerhelst ville familien have ønsket, at nogle af dem havde haft overskuddet til at tage Birthe hjem, men det er ikke muligt.

- Jeg har dårlig samvittighed. Jeg tænkte, at det var perfekt. Jeg boede i nærheden, det skulle være nyt og det bedste. Og hvad ved man, før man står i det? Man ved jo ikke en pind. Man vil bare det bedste, siger Jannie Nielsen.

- Min mor dør af den her sygdom, og sådan er det. Indtil da er det opbevaring. Jeg ved godt, det lyder hårdt, men det er det jo.

Slutteligt har hun blot en bøn til politikerne og Randers Kommune: - Indse nu, vi har et problem i stedet for at komme med alle mulige undskyldning. Og så få afsæt nogle flere ressourcer.

Det handler om penge og normering, men det er også mennesker.