Japan i chok: Klam 'sushi-terrorisme' fanget på video

Herhjemme er det en del år siden, at efterspørgslen efter running sushi toppede.

I sushiens moderland, Japan, kan det også være på vej ned af bakke.

En række foruroligende videoer på de sociale medier har nemlig fået indbyggerne i den opadgående sols rige til at genoverveje det ellers så populære koncept, hvor sushi kører ud til restaurantgæsterne på bånd fra køkkenet.

Politiet har nu indledt en efterforskning af landets mest kendte sushi-kæde Sushiro.

Denne video er blandt andet gået viralt i Japan af alle de forkerte årsager ...

Rystende trend

En ulækker trend har nemlig spredt sig blandt et fåtal af kædens kunder. Unge teenagere filmer sig selv, mens de slikker på de sojabøtter og tekopper, der står frit tilgængelige på bordene, før de så sætter dem tilbage.

På en af videoerne, der er blevet set af knapt 100 millioner mennesker, slikker en ung mand også på sine fingre, før han rører ved det sushi, som kommer kørende forbi ham på transportbåndet.

Ifølge britiske The Guardian har japanerne døbt videoerne for 'sushi-terrorisme'.

Markant aktiedyk

Blandt andet den omtalte video, som stammer fra en Sushiros restaurant i byen Gifu, har vakt voldsom fordømmelse i Japan.

Ifølge The Guardian har videoen også fået store konsekvenser for kæden, der beskyldes for ikke at sikre de ellers så vante høje hygiejnestandarder i landet.

Torsdag var videoen en stor årsag til, at Sushiro faldt hele fem procent i kurs på aktiemarkedet.

Myndighederne tager da også sagerne yderst alvorligt.

Politiet er således i gang med at efterforske videoerne, skriver det britiske medie.

De ulækre videoer har fået Sushiro til ar udskifte alle sojabøtter og tekopper, mens to andre kæder har annonceret, at de vil sætte overvågningskameraer op.