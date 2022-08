Japan opfordrer unge til druk

Japans unge drikker for lidt.

Det mener de japanske myndigheder, der vil have japanere mellem 20 og 39 år til at drikke mere alkohol.

Det skriver avisen The Washington Post.

Coronapandemien fik mange til at lægge deres livsstil om. I Japan har det betydet, at der bliver holdt igen med de våde varer - og det gør ondt på landets skatteindtægter.

Og selvom det lyder som sød musik for de danske sundhedsmyndigheder, der i store kampagner opfordrer til mindre druk, er det stik modsat i Japan, hvor man nu tager alternative midler i brug for at få flere penge i statskassen.

Skattemyndighederne har sat gang i en landsdækkende kampagne, der har fået navnet 'Sake Viva!' Her opfordres japanere til at indsende ideer til, hvordan man kan få flere til at drikke mere. Og der er præmier på højkant.

18 unge måtte observeres af samaritter ved puttefest

I Danmark er tendensen stik modsat.

Her er alkoholforbruget blandt unge steget de seneste fem år, viser en nylig udgivet undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse ifølge Ritzau.

Og så sent som i marts kom Sundhedsstyrelsen med nye anbefalinger til danskernes alkoholforbrug.

Nu fraråder man helt personer under 18 år at drikke alkohol, mens mænd og kvinder anbefales at holde forbruget til under ti genstande om ugen.