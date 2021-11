Japan registrerer første dag uden coronadøde i 15 måneder

Japan har søndag registreret den første dag i over et år uden nogen coronarelaterede dødsfald.

Det melder flere lokale medier ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ikke siden 2. august 2020 har japanske myndigheder registreret en dag uden coronadøde. Det viser en opgørelse fra public service-mediet NHK.

Den opmuntrende nyhed kommer, efter at myndighederne lørdag registrerede tre coronarelaterede dødsfald.

Antallet af smittede og døde med coronavirus er faldet drastisk i Japan, i takt med at flere og flere borgere er blevet vaccineret.

Ifølge statistikbanken Our World in Data er næsten 74 procent af befolkningen nu fuldt vaccineret mod covid-19.

Det er ellers ikke mere end tre måneder siden, at Japans smittetal i august nåede sit hidtil højeste niveau med over 25.000 tilfælde om dagen i kølvandet på sommerens OL i Tokyo.

Smittetallet er den seneste uge faldet til et gennemsnit på knap 750 smittede om dagen.

De seneste syv dage har i alt 42 mennesker mistet livet med covid-19, viser tal fra statistikbanken Statista.

For at værne sig mod en mulig smittestigning i vintermånederne planlægger regeringen ifølge Reuters fra december at tilbyde såkaldte boosterstik til befolkningen.

Der arbejdes også på at sikre et lager af nyligt udviklede piller mod coronavirus, der kan bruges til at behandle syge med covid-19 og reducere antallet af hospitalsindlæggelser.

Ifølge Statista har Japan siden pandemiens begyndelse registreret 1,7 millioner smittetilfælde og 18.303 dødsfald med covid-19.

Det svarer til 14,5 døde per 100.000 indbyggere i landet, hvor der bor cirka 126 millioner mennesker.

Til sammenligning har Danmark under hele pandemien registreret 46,6 døde med covid-19 per 100.000 indbyggere.